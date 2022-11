Richard Lizurey, ex-DGGN : « La police municipale doit rester une police de proximité »

Coopération policière

L'ancien patron de la gendarmerie nationale, Richard Lizurey, est depuis 2020 élu à la sécurité (SE) à Chartres. Dans un entretien à la Gazette, il livre son analyse sur l'évolution des polices municipales et leurs relations avec les forces de sécurité de l'Etat.

Vous avez été direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) pendant 3 ans, de 2016 à 2019. Vous êtes depuis 2020 maire-adjoint (sans étiquette) à la sécurité à Chartres. Quel regard portez-vous sur l’action de sécurité menée par les collectivités ?

La responsabilité du maire, c’est la tranquillité publique. Les collectivités sont des acteurs essentiels de la tranquillité publique et les polices municipales sont – c’est évident, la troisième force de sécurité en France.

Ce qui me frappe toutefois, c’est l’inégalité des collectivités face à ce sujet. Il y a celles qui, historiquement, ont investi dans la sécurité et en ont les moyens financiers ; et les autres, totalement démunies parce que trop petites, pas assez riches, pas assez attractives et donc en grande difficulté ...

