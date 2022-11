Frédéric Péchenard, ex-DGPN : « Les polices municipales appartiennent à la grande famille de la sécurité »

Sécurité

Publié le 28/11/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : Actu experts prévention sécurité

Le commissaire divisionnaire de police, Frédéric Péchenard, à la tête pendant cinq ans (2007 à 2012) de la Direction générale de la Police nationale, est depuis décembre 2015 vice-président (LR) du Conseil régional d'Île-de-France, chargé de la Sécurité et de l’Aide aux victimes. Il expose à la Gazette des communes sa vision d’une bonne coopération entre la police nationale et les polices municipales.

Vous êtes policier depuis 30 ans et élu (LR) à la Région Ile-de-France depuis sept ans où vous côtoyez régulièrement des polices municipales… Comment percevez-vous sur le terrain la mise en œuvre du fameux continuum de sécurité prôné par le gouvernement ?

En premier lieu, c’est une réalité. Au fil des ans, nous avons vu une augmentation des polices municipales. L’Etat, pour diverses raisons, s’est désengagé d’un certain nombre de missions régaliennes pour les confier au privé ou à la PM. Dans le même temps, de plus en plus de maires souhaitent s’impliquer dans la sécurité. Aujourd’hui, les polices municipales sont plus nombreuses, mieux équipées, plus professionnelles. Elles travaillent de fait avec les forces de sécurité nationale, que ce soit la police ou la gendarmerie nationale. Et, même si les situations sont très diverses, cette coopération se passe bien dans l’ensemble.

Quelle philosophie doit sous tendre cette coopération ?

C’est là l’essentiel, à mes yeux. Il faut insister sur la complémentarité entre police, gendarmerie et PM. Il ne doit pas y avoir concurrence entre elles. Certains, y compris dans ma famille politique, veulent faire des PM des polices bis. Ils veulent notamment donner toujours plus de pouvoirs à la PM, et notamment en matière judiciaire. C’est une erreur.

La PM est et doit rester une police de proximité, une police du quotidien. Elle est là pour assurer la tranquillité publique et pour faire respecter les arrêtés du maire. Elle doit s’occuper de tout ce que la police ou la gendarmerie ne fait plus, les incivilités, cette délinquance du quotidien qui pourrit la vie des habitants : le bruit, la saleté, les terrasses sauvages, les déjections canines…

Donc, oui à la coopération, oui au continuum de sécurité, mais sous la forme de la complémentarité. Et, c’est d’ailleurs ce qui se passe dans la plupart des villes.

Concrètement, sur le terrain, comment se traduit la coopération entre la police nationale, la gendarmerie et les polices municipales ?

Cela passe d’abord par les conventions de coordination. Cela peut aussi se traduire, et j’y suis favorable, par des centres de surveillance urbain (CSU), des hôtels de police communs… Par contre, je ne suis pas favorable aux patrouilles mixtes car il y a là, selon moi, risque de concurrence. La PM n’est pas là pour interpeller les voyous.

Pensez-vous qu’il faut élargir l’accès à certains fichiers de police pour les policiers municipaux ?

Oui. Il y a déjà eu des avancées, et je m’en félicite. Mais je pense qu’on devrait aller encore plus loin. Je suis ainsi favorable à un élargissement de l’accès aux fichiers immatriculation et personnes recherchées. Aujourd’hui, les policiers municipaux sont obligés de passer par la police ou la gendarmerie nationale pour obtenir ce type d’informations, c’est une perte de temps.

La PN et la PM n’ont pas la même culture. Longtemps, les policiers municipaux ont même eu le sentiment d’être traités de haut par leurs homologues de la PN. Est-ce que cela ne nuit pas à cette bonne coopération ?

Je crois que tout ceci est bien fini. Aujourd’hui, la PM est constituée de professionnels de qualité. Certains viennent d’ailleurs de la police ou de la gendarmerie nationale. Les polices municipales, par ailleurs, sont souvent bien équipées, même mieux parfois que les forces de sécurité nationale.

Enfin, même si les métiers peuvent être différents, la philosophie reste la même. Que vous soyez policier national ou policier municipal, votre mission, c’est d’assurer la paix publique, de rendre un service public. Pour moi, la police nationale, la gendarmerie nationale et les polices municipales appartiennent à la même grande famille de la sécurité.

Cet article est en relation avec le dossier