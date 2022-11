Antony ­­Gautier : crampons, sifflet et écharpe tricolore

[Portrait]

Publié le 24/11/2022 • Par Gabriel Zignani • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Arbitre en activité le plus expérimenté de France, avec plus de 250 matchs de Ligue 1 et plus de 40 de Coupe d’Europe à son actif, Antony Gautier a été élu il y a deux ans maire (SE) de Bailleul.

Chiffres-clés 2020 : il est élu maire (SE) de Bailleul (15 200 hab., Nord).

2014 : Martine Aubry, maire de Lille, le nomme adjoint délégué au sport.

2011 : Il reçoit, pour la deuxième fois, le Trophée de l’Union nationale des footballeurs professionnels du meilleur arbitre de Ligue 1.

2007 : Il devient officiellement arbitre de Ligue 1, à seulement 29 ans.

2004 : Il soutient sa thèse en mathématiques.

Antony ­­Gautier mène une double vie : il est arbitre de Ligue 1 et maire (SE). Il dégaine ses crampons et son plus beau maillot fluo le week-end pour arbitrer les matchs où brillent ­Kylian ­Mbappé, Mattéo ­Guendouzi ou ­Kévin Gameiro. Et, le reste du temps, il enfile son écharpe tricolore à ­Bailleul (15 200 hab., Nord), dans la Flandre française, à la frontière belge. Sans s’emmêler les cartons. « C’est le même homme dans les deux cas mais, évidemment, je m’adapte au contexte. Quand je suis sur le terrain, je suis arbitre à 100 %, je ne pense pas à ce qui se passera le lendemain à ­Bailleul. Et lorsque je suis à Bailleul, je suis le maire de la ville dans laquelle j’ai toujours vécu », explique l’arbitre en activité le plus expérimenté de France, avec plus de 250 matchs de Ligue 1 et plus de 40 de Coupe d’­Europe au ­compteur.

Déclic au second tour

­David ­Benech, ancien arbitre assistant de Ligue 1, qui a travaillé avec l’élu, et policier municipal à Pins-­Justaret (Haute-­Garonne), n’est pas surpris. « Un arbitre est au service du jeu et des joueurs et un élu à celui de son territoire et de ses habitants. Ce sont les mêmes gènes. Que ce soit sur le terrain de foot ou dans notre collectivité, nous sommes là pour faire appliquer les règles », commente-t-il. Une double casquette et une sacrée veine, selon ­Antony Gautier. « Aujourd’hui, j’ai la chance de ­pouvoir exercer ces deux ­activités, qui sont des ­passions. J’ai ce luxe », reconnaît-il. Son envie de s’investir en politique remonte à 2002 et la présence de Jean-­Marie Le ­Pen au second tour de la présidentielle. « J’ai eu un déclic ! Je me suis dit que c’était un devoir de s’engager pour lutter contre la haine et le rejet de l’autre », se souvient-il.

Cette aspiration s’est matérialisée à Lille, quand, en 2013, ­Martine ­Aubry le sollicite pour faire partie de sa liste en vue des élections municipales. Après la victoire, elle le nomme adjoint délégué au sport et, par la suite, lui confiera aussi l’enseignement supérieur et la recherche. D’après Antony ­Gautier, cette expérience en tant qu’élu lui a apporté la légitimité de se porter candidat aux municipales de 2020 à Bailleul, qu’il emporte.

A la tête de la ville, il met en œuvre « [s]es convictions de gauche », notamment en matière de justice sociale. Un exemple récent ? La baisse des tarifs de la restauration scolaire et le réajustement de la grille, malgré le contexte inflationniste. « Nous voulions plus d’équité, avec des montants qui ­correspondent davantage aux ressources et à la composition des familles. Bien manger est un droit ! assène-t-il. Et, pour certains enfants, le seul bon repas de la journée, c’est celui de la pause ­méridienne. » Il souhaite également « engager la ville de ­Bailleul et les ­Bailleulois sur les questions de la transition écologique et solidaire ». La municipalité a ainsi promis 20 kilomètres d’aménagements cyclables afin que le vélo entre dans le quotidien de ses administrés. « Cela fait partie de ce qui nous caractérise, vivre autrement, sans l’addiction à la voiture », précise le maire.

Notoriété facilitatrice

Des projets bien loin de sa vie d’­arbitre. D’ailleurs, il veille à ce que le fait de l’avoir été toute sa vie – puisqu’il a commencé à 11 ans en tant qu’arbitre de touche des matchs de son père –, n’influe pas sur ses décisions de premier magistrat. « Quand vous êtes le maire d’une ville de plus de 15 000 habitants, les questions inhérentes à la pratique sportive ou à l’urbanisme sont au même niveau. Même si, par nature, j’ai une sensibilité pour le sport, lorsque je suis dans le costume de maire, je porte un intérêt tout aussi important aux autres thématiques », assure-t-il.

Il tire au passage quelques avantages de la situation. Car être arbitre de Ligue 1 et de niveau ­international donne un poids médiatique, ce qui n’est pas sans aider, selon David ­Benech. « La petite notoriété est toujours utile. Elle facilite la relation avec les gens. Ils ont forcément du respect pour ce que ­réalise ­Antony ­Gautier dans le monde du foot, estime-t-il. Et puis, ça crée une ouverture, en offrant un sujet de conversation. »

Rigueur mathématique

Bien qu’au bout de deux ans, les habitants s’y soient un peu habitués. « A ­Bailleul, les gens me connaissent, ma carrière d’arbitre ne revient donc plus trop dans les discussions. Mais, quand c’est le cas, c’est toujours de manière bienveillante, raconte ­Antony ­Gautier. De même, lorsque je suis en relation avec les autres élus de la ville ou avec les agents, ce n’est pas l’­arbitre qu’ils voient, mais bien le maire. »

Pour gérer ces deux activités, il organise son emploi du temps de manière arithmétique. Il faut y caser tout ce qui incombe à ses fonctions d’élu, les entraînements ­quotidiens et les déplacements pour se rendre sur les lieux des matchs. Il attache aussi une grande importance à sa vie familiale. Un quotidien chargé, donc. « Il faut de la passion ! » rebondit-il.

Et encore, il a mis entre parenthèses, dès 2011, son autre carrière de maître de conférences en mathématiques. Car il a aussi poussé jusqu’à un haut niveau dans cette discipline qui demande au moins autant de rigueur que l’arbitrage. Le sujet de la thèse qu’il a soutenue en 2004 ? « Modèles de séries temporelles à coefficients dépendants du temps ». « Il s’agissait de construire des modèles statistiques pour s’ajuster à des séries de données. L’objectif était d’avoir les meilleures prévisions possibles sur l’évolution de ces données », traduit-il. Sûrement passionnant, mais moins facile d’en débattre !