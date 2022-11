Management

D’un versant public à l’autre, les mêmes enjeux pour les DG

Publié le 15/11/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Oleksandr / Adobestock

DGS de collectivités, d’hôpitaux et d’universités : mêmes combats. C’est ce qui ressort de la rencontre annuelle de la section Auvergne-Rhône-Alpes de l’Association des directeurs généraux de collectivités de France (ADGCF), organisée le 9 novembre à Lyon. C’est sans doute aussi ce qui explique les mobilités de plus en plus fréquentes de ces managers d’un versant à l’autre.

