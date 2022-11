Avis de tempête sur les budgets locaux 2023

Finances locales

Publié le 21/11/2022 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Face à l’inflation, maires et présidents d’inter­communalité sont confrontés à un casse-tête pour boucler leurs budgets 2023. « La Gazette » a récolté les témoignages d’élus et de directeurs généraux qui retroussent leurs manches afin de trouver des marges de manœuvre.

Chiffres-clés + 7 % environ de revalo­risation forfaitaire des valeurs locatives en 2023, calculée selon l’indice des prix à la consommation, entre les mois de novembre 2021 et 2022.

+ 400 % de hausse de leur facture énergétique sont anticipés pour 2023 par la moitié des EPCI, selon une enquête d’Intercommunalités de France.

2,5 Md€ ont été provisionnés par le gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2023 pour financer l’« amortisseur électricité » et le filet de sécurité de l’an prochain (source : PLF 2023).

A Saint-­Malo, les bateaux ne sont pas les seuls à être malmenés par les éléments contraires. La ville corsaire (46 800 hab., Ille-et-­Vilaine) a tenté, le 8 novembre, la veille du départ de la Route du rhum, de lancer son débat d’orientation budgétaire dans une « situation brutale, beaucoup plus que la crise sanitaire des deux dernières années », rapporte l’adjoint au maire (LR) chargé des finances, Nicolas Belloir, dans la presse locale.

Si les débats budgétaires tanguent en ce moment dans nombre de salles de conseil de manière « inédite », c’est d’abord à cause de l’inflation, et particulièrement du boom des prix de l’énergie : +115 % de facture d’électricité pour la cité malouine, +250 000 euros à Blangy-sur-Bresle (2 900 hab., Seine-­Maritime), +118 % à L’Absie (1 100 hab., Deux-­Sèvres), qui a dû renoncer à ses éclairages de Noël afin de réaliser des économies.

Dans les intercommunalités aussi, le défi est de taille : 600 000 euros supplémentaires pour la communauté de communes du bassin de ­Pompey (13 communes, 41 200 hab., Meurthe-et-­Moselle).

Un renversement total des priorités

Au Grand ­Angoulême (38 communes, 141 000 hab.), c’est encore pire. Après renégociation des contrats d’électricité, le prix du mégawattheure passe de 75 à 429 euros en 2023 et aucune offre n’a été présentée pour le gaz. « C’est un renversement complet des priorités. Avant, l’énergie était un poste de dépenses parmi d’autres », admet Jean ­Révéreault, vice-­président (SE) chargé des transitions écologiques et énergétiques.

« Tous nos modèles sont remis en question par l’infla­tion », confirme ­Damien ­Delaine, directeur adjoint mutualisé des finances de ­Valence ­Romans agglo (54 communes, 221 700 hab.), qui prône le dialogue avec les autres services pour les premiers arbitrages. « J’ai cherché des économies ligne à ligne en fonction des différences entre les dépenses prévisionnelles et celles réalisées, mais c’est plutôt habituel ces dernières années », rassure ­Laurent ­Mazière, directeur général des services de la communauté d’agglo de ­Villefranche ­Beaujolais ­Saône (18 communes, 73 100 hab., ­Rhône et Ain).

A ce travail classique pour un gestionnaire local s’ajoute un autre plus inédit : « On se lance tous dans un plan de sobriété car 2023 pourrait bien être pire que cette année et il faut se préparer sur du moyen et du long terme », analyse ­Pierre-Matthieu ­Terrien, directeur des finances de ­Valence ­Romans agglo. « On a demandé à tous les services de faire 5 % d’économies », confirme une responsable budgétaire d’une grande collectivité du Sud-­Ouest.

Ainsi, 90 % de près de 5 000 communes consultées par l’Association des maires de France (AMF) dans une enquête à paraître lors de son congrès organisé du 22 au 24 novembre à ­Paris, ont l’intention de réduire l’inten­sité et l’amplitude horaire de leur éclairage public.

Afin de boucler leur budget, les maires pourraient actionner le levier tarifaire, notamment sur les postes lourds comme les cantines, voire agir sur la fiscalité locale, malgré les promesses de campagne. C’est le cas de ­Grenoble (158 200 hab.), qui envisage une hausse de sa taxe foncière de 15 à 25 %.

A ­Paris (2,17 millions d’hab.), elle est même de +50 %. Mais ce n’est pas toujours possible, surtout dans les intercos où le pouvoir de faire varier les taux a été réduit depuis la disparition de la taxe d’habitation. « Il faudrait que l’on augmente de 600 % la taxe foncière intercommunale pour compenser nos surcoûts énergétiques, c’est impossible ! » s’exclame Jean ­Révéreault.

Le décalage de projets est tendance

Antoine ­Homé, vice-président (PS) chargé des finances de ­Mulhouse ­Alsace ­agglomération (39 communes, 267 800 hab.) ne veut pas se résoudre à utiliser le levier fiscal avant d’avoir usé de tous les outils de gestion à sa disposition et étalé les investissements selon l’autofinancement disponible. Décaler ses projets devient très tendance dans les mairies. « Nous avons déjà refait trois fois notre plan pluriannuel d’investis­sements. Maintenant, nous en sommes à viser la pose de la première pierre en fin de mandat plutôt que de faire l’inauguration », ironise Pierre-Matthieu ­Terrien.

Néanmoins, pour certains, le décalage n’est déjà plus possible. « Avec le combo “inflation - difficulté d’emprunts - délais d’obtention des subventions”, on a déjà des abandons de projets », déplore ­Samia ­Mellouki, responsable du service juridique et finances de l’agence publique de gestion locale des Pyrénées-Atlantiques, qui gère la stratégie financière des ­villages montagnards environnants.

Le coup d’arrêt sur les investissements locaux, qui avaient retrouvé leur niveau pré-Covid dès l’an dernier et pourraient avoisiner les 70 milliards en 2022, selon les prévisions de La Banque postale, c’est pourtant ce que veut éviter le gouvernement. « Nous sommes bien ­conscients des ­difficultés des collectivités pour réaliser leur budget », concède-t-on à ­Matignon.

Pour y répondre, l’entourage d’Elisabeth ­Borne estime avoir donné des garanties aux collectivités dans le projet de loi de finances pour 2023 à travers des dispositifs de soutien chiffrés à 2,5 milliards d’euros l’an prochain, un fonds vert de 2 milliards d’euros et une stabilité de la dotation globale de fonctionnement dans plus de 95 % des communes.

Des records d’incertitude

Au-delà du filet de ­sécurité perçu comme une « usine à gaz » par les associations d’élus, le gouvernement va mettre en place un « amortisseur électricité ». Il prendra en charge 50 % des surcoûts au-delà d’un prix de référence défini à 325 euros le méga­wattheure dans les collectivités ne bénéficiant pas des tarifs réglementés.

Ce qui fait dire à André Laignel, premier vice-président délégué (PS) de l’Association des maires de France : « L’“amortisseur électricité” met à mal la fable selon laquelle les collectivités seraient en bonne santé financière et assises sur un tas d’or. Il faudra l’expertiser car, par le passé, les annonces n’ont pas toujours été suivies d’effets. » « Si ce dispositif est confirmé, on peut rester dans les clous en 2023, espère Pierre-­Matthieu ­Terrien. Mais, pour le moment, on atteint des records d’incertitude ! »

Les gestionnaires locaux construisent les budgets 2023 sans avoir de visibilité sur les dépenses, inflation oblige, mais, fait nouveau, également sur leurs recettes. Les décideurs locaux ne connaissent pas les montants de la compensation de la disparition progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou ce qu’ils peuvent attendre des filets de ­sécurité.

Ils ignorent aussi le niveau de la compensation des hausses de l’énergie, le montant de TVA transféré aux collectivités ou le taux de revalorisation forfaitaire servant de base au calcul de la taxe foncière.

Des élus opteront pour la procrastination

A cette somme d’inconnues s’ajoute une épée de ­Damoclès : le pacte de confiance, cette participation au redressement des comptes publics à travers une limitation des dépenses de fonctionnement des collectivités au niveau de l’inflation moins 0,5 % à partir de 2023. La volonté du gouvernement de le garder coûte que coûte est vécue comme « un coup extrêmement violent » par le président de l’AMF, ­David ­Lisnard.

Toutefois, ­Matignon semble vouloir lâcher du lest et assure être prêt à ­discuter du retraitement de certaines dépenses et des sanctions prévues en cas de non-respect des objectifs. Face à tant d’interrogations, nombre d’élus vont sûrement opter pour la procrastination. « La plupart des collectivités qui votaient leur budget en décembre le feront en mars. C’est déjà un trimestre de décalage dans l’exécution », ­observe ­Pierre ­Breteau, coprésident de la commission « finances » de l’AMF. Rester au port en attendant que passe la tempête…

Les promesses de la Première ministre « Le gouvernement ne laissera aucune collectivité dans l’impasse, a affirmé Elisabeth Borne, Première ministre, lors de la 32e convention des intercommunalités de France, à Bordeaux, le 7 octobre. Nous sommes déterminés à faire revenir les prix de l’énergie à des niveaux raisonnables. Les collectivités ont besoin d’un soutien global de l’Etat. La DGF augmentera donc de 320 millions d’euros en 2023. Ainsi, 95 % des collectivités verront leur dotation se maintenir ou augmenter. »

« On va connaître une forme de sobriété des services publics » Pierre Breteau, maire (LR) de Saint-Grégoire (9 900 hab., Ille-et-Vilaine), coprésident de la commission « finances » de l’Association des maires de France et consultant Grant Thornton « Depuis quatorze ans que je suis maire, on n’a jamais eu des niveaux d’incertitude de cette nature. Il y a des ­inconnues sur toutes nos charges : nourriture, point d’indice, taux d’intérêt, énergie… A service ­constant, il n’y a pas beaucoup de lignes qui évoluent en dessous de 5 %. L’énergie atteint même + 150 à + 350 %. En face, très peu de recettes progressent au-dessus de 5 %, en dehors des valeurs locatives, mais elles ne vont pas bénéficier à tout le monde de la même façon. Dans les communes rurales, elles sont peu élevées. Afin d’éviter l’effet de ciseau, les maires regardent donc comment ­comprimer les dépenses de fonctionnement, décaler ou renoncer à des investis­sements et ajuster la fiscalité. On va connaître une forme de sobriété des services publics. Les bâtiments vont être moins chauffés et moins ouverts, c’est certain. »