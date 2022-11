﻿﻿L’extinction des lumières la nuit ravive le débat sur l’insécurité﻿

Sobriété énergétique

Publié le 15/11/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, Actu experts prévention sécurité, actus experts technique, France

Alors que de plus en plus de communes réduisent les lumières de leurs bâtiments, voire éteignent leurs rues, le lien entre éclairage public et sécurité s’invite dans les débats.

A l’heure de la « sobriété énergétique » prônée par le président de la République, et face à la flambée des prix de l’énergie, de plus en plus de communes – Lyon, Strasbourg, Toulouse, Lorient, Clermont-Ferrand, Meudon, Franconville, etc., décident de limiter, voire d’éteindre l’éclairage public une partie de la nuit. Au risque de mettre à mal la tranquillité et la sécurité publique ?

« C’est une réflexion inévitable, commente Estelle Bomberger-Rivot, maire Nogent-sur-Seine (Aube, 6 000 hab.). Nous, on a tranché. On laisse l’éclairage public allumé, en premier lieu pour des questions de sécurité. On a la particularité d’avoir sur notre territoire une centrale nucléaire. On a aussi une gare, des entreprises qui travaillent la nuit… Tous ces aspects nous ont amené à conclure qu’on ne ...