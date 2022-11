Service Civique : quand les jeunes retissent le lien social sur les territoires

Publié le 16/11/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Les missions de Service Civique sont un bon moyen pour les collectivités de maintenir ou restaurer le lien social et intergénérationnel, en particulier dans les territoires ruraux. Exemples avec la communauté de communes du Pays de Conches dans l’Eure et la commune de Saint-Pierre de Vassols dans le Vaucluse.

« Aujourd’hui, des personnes âgées nous appellent pour nous demander des visites de jeunes », rapporte Jérôme Pasco, président de la communauté de communes du Pays de Conches (25 communes, 18 646 hab.), également maire de Conches. Seize volontaires en Service Civique ont été accueillis en 2022 au sein de cette intercommunalité rurale de l’Eure, notamment pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, contribuer à leur mieux-être et à leur autonomie. Leurs missions sont les suivantes : effectuer des visites à domicile, du portage de livres, des temps de lecture et de jeux, des promenades, mais aussi identifier leurs besoins pour pouvoir y répondre en lien avec les acteurs de la solidarité. « Ces actions ont eu des effets très positifs », constate Corinne Trubert, chargée de coopération Convention Territoriale Globale. La communauté de communes y a trouvé un intérêt tel, qu’elle a décidé de créer un poste de référent et de constituer un réseau de bénévoles pour lutter contre l’isolement des personnes âgées. Elle réitère le dispositif du Service Civique en 2023 sur ces mêmes missions, en direction des personnes âgées, ainsi que sur les activités en médiathèque à destination des enfants.

Expérience enrichissante pour tous…

Du côté des volontaires également, l’expérience a été enrichissante. « Certains jeunes ont vraiment trouvé du sens à leur vie », indique Jérôme Pasco « L’aventure vaut le coup d’être vécue. Si on arrive à faire sortir de la difficulté ne serait-ce qu’un seul jeune, c’est déjà ça », estime Corinne Trubert. Lauréate en 2021 de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) (*) « Jeunes engagés de la ruralité », la communauté de communes a pu dédier un poste à mi-temps au Service Civique. « C’est un dispositif où le tutorat joue un rôle important, dont il faut bien expliquer les contours en interne pour que tout le monde comprenne le rôle des volontaires », précise Jérôme Pasco.

… Partout, y compris dans l’ultra-ruralité

Dans le Vaucluse, la petite commune de Saint-Pierre de Vassols (534 hab.) a accueilli deux volontaires n’habitant pas sur son territoire dans le cadre de missions de Service Civique de six mois, entre octobre 2021 et avril 2022. « Je voulais travailler sur le renforcement du lien social et l’intergénérationnel. L’idée était aussi de casser les stéréotypes sur le milieu rural en faisant venir des jeunes de l’extérieur », explique la maire, Sandrine Raymond. Les jeunes ont notamment été chargés de monter de A à Z une exposition photo à partir de la collecte de vieilles photographies auprès des anciens du village et des histoires allant avec. Ils sont ensuite allés sur les lieux pour reproduire les mêmes photos aujourd’hui. Ils devaient en parallèle organiser des activités et des événements pour nouer des relations de confiance avec les personnes âgées. Dans un local mis à disposition par la commune, ils ont ainsi créé « La fabrique à souvenirs », un lieu pour se rencontrer et échanger autour de jeux. « Les activités perdurent. De l’amitié et des solidarités se sont développées », rapporte Sandrine Raymond. La commune a bénéficié d’une mise à disposition de ces jeunes par l’intermédiaire de l’association « Insite », spécialisée dans l’accompagnement du volontariat dans des villages ultra-ruraux. « L’association nous a écoutés. On a rédigé l’annonce ensemble avec la présentation du projet, elle a sélectionné des candidats et nous a accompagnés dans la rédaction des contrats. Elle a aussi assuré le suivi des volontaires », indique Sandrine Raymond. La commune a, de son côté, pris en charge le loyer de leur logement en plein cœur du village.

Pour en savoir plus sur le Service Civique et lancer le dispositif dans votre collectivité, rendez-vous ici.

(*) AMI piloté par l’Agence du Service Civique en 2021 pour aider les petites intercommunalités rurales à se lancer dans le Service Civique.

Contenu proposé par L’Agence du Service Civique