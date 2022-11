« On ne peut pas former aux enjeux de la transition écologique en une journée »

DGS de Niort, président de l’ADT-Inet, membre du bureau du Comité 21, Bruno Paulmier est un artisan de la transition écologique dans les collectivités.

Cet entretien prolonge le dossier « Transition écologique : former à tous les étages ».

Le gouvernement a annoncé la formation à la transition écologique d’ici dix-huit mois de 25 000 cadres d’État ainsi que de 12 000 cadres de la fonction publique territoriale et 4 000 de la fonction publique hospitalière. Une formation sur trois demi-journées… Qu’en pensez-vous ?

Soyons sérieux ! Si ingénieurs et techniciens ont une spécialité, un métier, on ne peut pas prétendre les former aux enjeux de la transition écologique en une journée et demie, peut-être les sensibiliser, mais pas changer ...