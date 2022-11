Tout savoir sur la stratégie numérique responsable

Transition écologique

Publié le 16/11/2022 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Au 1er janvier 2025, les communes et les intercommunalités de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté leur plan d’action.

Responsable de 2 % des émissions de gaz à effet de serre, le numérique serait à l’origine de 24 millions de tonnes ­équivalent-carbone à l’horizon 2040, selon un rapport sénatorial de 2019. La loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique (Reen) du 15 novembre 2021 ambitionne de faire converger transition numérique et transition écologique, et responsabilise tous les acteurs du numérique, notamment publics.

Stratégie

Afin de réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, la loi « Reen » oblige les communes de plus de 50 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants à se doter, à compter du 1er janvier 2025, d’une stratégie numérique responsable (art. 35).

Celle-ci est une démarche ...

