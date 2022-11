Romain Pasquier : « Le maire incarne la stabilité face à l’agitation nationale »

Décentralisation

Publié le 17/11/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Au moment d’inaugurer l’une des six nouvelles sous-préfectures que l’Etat vient de créer, Emmanuel Macron a souhaité « ouvrir un nouveau chapitre de la décentralisation ». Une nouvelle ère s’ouvre-t-elle dans les relations mouvementées entre l’Etat et les collectivités ? Romain Pasquier, politologue, nous livre son analyse à la veille du congrès de l’AMF qui se tient du 22 au 24 novembre.

Ce n’était pas le plat de résistance de son déplacement, le 10 octobre à Château-Gontier, en Mayenne. Mais, au moment d’inaugurer l’une des six nouvelles sous-préfectures que l’Etat vient de créer, Emmanuel Macron a souhaité « ouvrir un nouveau chapitre de la décentralisation ». Un chantier qui sera mené dans le cadre d’une « commission transpartisane sur les institutions », installée « dans les prochains mois ».

Et le Président d’appeler à un nouvel état d’esprit entre l’Etat et les collectivités. « La décentralisation, ce n’est pas transférer des bouts de compétences sans donner la dynamique de financement, le pouvoir normatif et les responsabilités qui vont avec », a-t-il fustigé. Emmanuel Macron a dénoncé la situation des départements « qui portent une charge sociale et ont une recette qui ne correspond en rien à celle-ci, les droits de mutation ». Le chef de l’Etat a, enfin, lancé un nouvel appel à « la différenciation territoriale ».

« Ce discours est conforme à ce qui m’avait été dit lors de notre rencontre du 5 septembre, et marque un total changement par rapport au discours de novembre 2021 au congrès des maires », salue le président de l’ AMF , David Lisnard (LR). Une nouvelle ère s’ouvre-t-elle dans les relations mouvementées entre l’Etat et les collectivités ? Elisabeth Borne, qui évoque une décentralisation du logement, fait tout pour transformer l’essai présidentiel.

Mais cette lune de miel institutionnelle ne saurait masquer les cadavres financiers qui s’empilent dans le placard, juge le politologue Romain Pasquier, à la veille du congrès de l’AMF qui se tient du 22 au 24 novembre.

Les relations entre Emmanuel Macron et l’AMF sont-elles aujourd’hui meilleures que durant le premier mandat présidentiel ?

Avec les élus locaux, ­Emmanuel Macron avait affirmé une conception très verticale de l’action publique. Disons-le ­clairement : les premiers pas du président de la République, en 2017, ont été catastrophiques. A partir de 2020, son deuxième Premier ministre, Jean Castex, a su créer une relation de qualité avec les associations d’élus locaux. Le chef du gouvernement n’a pas oublié son ancienne casquette de maire. Avec un parcours différent, la Première ministre ­Elisabeth Borne s’inscrit dans la même veine. ­

Emmanuel Macron, qui avait commencé en Jupiter, est peut-être en train de devenir gaullien, au sens de la réforme régionale de 1969. Il affirme une volonté décentralisatrice. Les mots d’amour, c’est bien, mais les marques d’amour c’est mieux. Les collectivités restent très faibles, en termes de libertés fiscales. Leurs impôts sont transformés en dotations. A bien des égards, elles ne sont pas protégées par la Constitution. L’Etat continue d’agir dans les domaines qu’il est supposé leur avoir transférés.

C’est d’ailleurs ce que reproche à Emmanuel Macron le président de l’AMF. David Lisnard est attaché aux libertés locales. Il appartient à une droite libérale, orléaniste et tocquevillienne. Avec les 500 000 élus municipaux, il dispose d’un réseau incompa­rable pour se forger des réseaux, des fidélités, des amitiés. Souvenons-nous que son prédécesseur, ­François Baroin, avait un boulevard chez Les ­Républicains pour se présenter à la présidentielle de 2022…

Mais les premiers magistrats des communes sont-ils aussi populaires que par le passé ?

Le mandat de maire demeure un trophée politique de tout premier ordre, par lequel on peut marquer un territoire de son empreinte. Grands équipements, pôles de logements, ­nouvelles mobilités… : les leviers sont nombreux. Etre maire est une sorte ­d’assurance-vie pour de nombreux élus Les ­Républicains et issus du Parti socialiste, qui incarnent une forme de stabilité face à l’agitation politique nationale.

Les maires sont jugés sur leur ­qualité d’animation de leur territoire, leur investissement pour mobiliser les réseaux économiques, sociaux, sociétaux… Les électeurs mesurent aussi leur efficacité en fonction de leur capacité à décrocher des subventions au niveau supérieur : intercommunal, départemental, régional, ­étatique et européen.

Ils sont également là pour assurer un cadre de vie. Les électeurs­ recherchent donc davantage aujourd’hui des animateurs que des bâtisseurs.

Les maires Verts, qui ont succédé à des élus épris de grands projets, comme Gérard Collomb à Lyon et Alain Juppé à Bordeaux, sont-ils parvenus à « ralentir » ?

De fait, leurs villes ne sont pas entrées dans des stratégies de décroissance. Tout simplement parce que les grands projets dépendent d’investissements pluriannuels. Les remettre en cause entraîne le versement de pénalités financières très importantes. La bifurcation, dans les villes écologistes, n’a pas été massive. Les maires ont surtout cherché à lisser les effets négatifs d’une attractivité à outrance.

Mais il y a eu aussi, en parallèle, une « éco­logisation » de la vie politique locale. C’est le zéro artificialisation nette qui vise à rompre avec la multiplication des lotissements, très coûteuse en consommation de terres agricoles et en extension des réseaux pour faire venir l’eau, l’électricité, les transports… Mais ces changements ne se font pas sans heurts. Ils provoquent de nouvelles tensions entre le monde rural, les secteurs périurbains et les grandes métropoles.

Les maires sont-ils en mesure de mettre en œuvre les programmes qu’ils avaient concoctés avant les municipales ?

Elus en mars et en juin 2020, dans des conditions ­discutables, ils sont soumis à une série de crises sanitaire, énergétique et climatique. L’endettement de leur commune et de leur intercommunalité, qui était à l’origine du mandat très maîtrisé, est désormais sous ­tension. Leurs collectivités sont entrées dans une phase d’austérité qui ne dit pas son nom. Difficile, dans ces conditions, d’être au rendez-vous de l’investissement public. Cela ne veut cependant pas dire que les grands projets d’infrastructures vont être gelés, car ils sont étalés dans le temps, sur dix ou douze ans.

On constate en revanche une baisse du service public, avec des fermetures de piscine et des conditions de travail altérées pour les agents. Les communes cherchent à limiter les dégâts en n’augmentant pas les prix de la cantine pour les familles plus modestes, c’est-à-dire pour les enfants qui n’ont accès qu’à un repas de qualité par jour. Mais les dotations de l’Etat ne suivent pas l’inflation et la montée en charge du service public local.

De plus en plus de villes vont être contraintes d’augmenter la taxe foncière. Les maires savent qu’ils sont très attendus en cette période de crise. Ils ont un rôle d’assistant social. C’est vers eux que les associations qui viennent en aide aux plus fragiles se sont tournées pendant la pandémie. Ils ont aujourd’hui les outils pour mettre en sécurité les familles qui dorment dans la rue. Très professionnalisées, leurs politi­ques sociales pallient aujourd’hui ­clairement les manques de l’Etat.