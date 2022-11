Sport : des signaux inquiétants relevés par le Sénat

Projet de loi de finances pour 2023

Plutôt confiante face à la situation actuelle du monde du sport, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat décèle quelques « nuages » à un horizon pas si lointain. Au niveau de la facture olympique, mais pas seulement.

« L’examen des crédits aux sports amène à des conclusions très différentes selon que l’on emploie une focale courte ou longue. » Par la double voix de Laurent Lafon (Union centriste – Val de Marne), président de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, et de Jean-Jacques Lozach (Socialiste, écologiste et républicain – Creuse), le Sénat apparaît donc plutôt confiant à court terme, pour le monde du sport. « Lequel a plutôt bien résisté à la crise sanitaire », glissent-ils au passage.

Au-delà, les sénateurs, saluent la reconduction en 2023 de plusieurs dispositifs comme le Pass’Sport et le plan en faveur des équipements de proximité. Ils relèvent également « la hausse de 3% des crédits consacrés au sport ».

Mais ils précisent « que les moyens devraient être en baisse en termes réels, compte tenu d’une inflation qui pourrait être d’au moins 4,3% en 2023, selon les prévisions officielles ». Et comme l’a rappelé Laurent Lafon, en audition, le 2 novembre dernier, « nos inquiétudes portent davantage sur la suite, compte tenu des incertitudes qui entourent 2023 », en référence à l’inflation donc mais aussi à une possible récession, susceptible de dégrader les marges de manœuvre du ministère des Sports.

Un budget en baisse dès 2024 ?

Le Sénat observe en effet « des nuages qui semblent s’amonceler sur l’horizon du sport », à moyen terme. Lequel débute, selon ses représentants, dès… 2024, année pour laquelle la pratique du sport a pourtant été désignée Grande cause nationale par le Président de la République Emmanuel Macron. Les sénateurs s’appuient ainsi sur « la discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ».

Comme l’a souligné Jean-Jacques Lozach, « le gouvernement a prévu de baisser les crédits consacrés au sport. Ils s’établissent à 1,8 milliard d’euros en 2023, avec des prévisions à 1,6 milliard en 2024 et à 1,5 milliard en 2025 ». En réponse, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a insisté sur les Jeux Olympiques : « En 2024, nous avons un examen d’efficacité. L’avenir est étroitement lié à ce que nous allons montrer aux Français. Et sur le travail conduit au niveau de l’héritage et des grands événements sportifs, il y a des éléments de durabilité qui font du sport une valeur d’avenir incontournable dans les modèles sociaux que nous construisons. » Et de citer « la sédentarité » et « l’inactivité physique ».

Infrastructures olympiques: plus 150M€

Mais l’inquiétude majeure des sénateurs concerne « le coût des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui pourrait croître de façon significative, compte tenu de la hausse de l’inflation.

« Il n’est plus garanti que le pays organisateur n’aura pas à combler un déficit à l’issue des Jeux », relèvent-ils. Alors que « la nouvelle maquette adoptée en mars 2022 a retenu la somme de 1,571M€ courant, une « hausse de 150M€ » est confirmée. Dont un tiers à la charge des collectivités territoriales concernées », en l’occurrence la Région Île-de-France à hauteur estimée de 14,1M€, la ville de Paris (13,5M€), la Métropole du Grand Paris (1,2M€), le conseil départemental des Hauts-de-Seine (700 000€), celui de la Seine-Saint-Denis (8,9M€), celui des Yvelines (700 000€), Plaine Commune (5,1M€), Paris Terres d’Envol (1,9M€) puis les villes de Dugny (400 000€), du Bourget (400 000€), de Saint-Quentin-en-Yvelines (400 000€) et de Marseille (2,8M€).

Enfin, parmi les sujets qui intéressent les collectivités, le Sénat déplore que les crédits du Plan de Relance mobilisés pour améliorer l’isolation thermique de certains équipements sportifs « n’aient pas été reconduits. Le plan de sobriété énergétique les rend plus que jamais nécessaires », a insisté Jean-Jacques Lozach. Et ce, « alors que les collectivités territoriales sont toutes confrontées à la hausse du coût du fonctionnement des installations sportives », a-t-il conclu.

