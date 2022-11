« L’architecture de certains établissements scolaires publics peut aider à penser l’avenir »

[Entretien] Architecture

A Bordeaux, une exposition qui se tient jusqu’au 12 février 2023 est consacrée à l’architecture des collèges et des lycées. Conçue par l’architecte Joaquim Moreno, « Salle de classe, architecture de l’adolescence » montre les évolutions de ce lieu.

Chiffres-clés 2022 : Le ministère de l’Educa­tion nationale lance le site « Bâti scolaire ».

2021 : La France compte 3 750 lycées et établis­sements régionaux d’enseignement adapté, ainsi que 6 950 collèges.

1986 : La gestion des collèges et des lycées est confiée respectivement aux départements et aux régions.

Pourquoi avoir imaginé une exposition sur les bâtiments de l’enseignement secondaire ?

La pandémie a mis en évidence un paradoxe qui existe depuis plusieurs années : l’apprentissage ne se limite plus à l’espace de la salle de classe, il peut se faire partout et de manière dématérialisée. Mais il est très difficile d’apprendre un métier sans être soumis à un professeur, de trouver des limites à transgresser, de penser l’écologie, le partage des ressources et la citoyenneté sans être dans une salle de classe. Ce lieu est finalement très important dans le processus d’apprentissage des adolescents.

Comment avez-vous choisi les bâtiments présentés dans l’exposition ?

Nous avons défini cinq thèmes qui mettent en jeu l’adolescence et l’appren­tissage : production, corps, assemblée, transgression et profession. Cinq des bâtiments présentés sont emblématiques des années 50 à 70, une époque où il y a eu beaucoup de réflexions sur l’ensei­gnement secondaire et universitaire. Le lycée agricole ­François-Pétrarque, à ­Avignon, construit de 1966 à 1968, avait pour ambition de former des ­agriculteurs, et non des paysans. Cet établissement est ainsi doté d’un théâtre et la distribution des espaces, tels que les classes, le réfectoire et l’internat, a été déterminée par l’exposition au soleil et au mistral.

Mais nous montrons aussi dans l’exposition de nombreux bâtiments des années 2000 à aujourd’hui. Il y a, par exemple, le lycée ­Schmuttertal, en ­Allemagne, construit en grande partie en bois, le lycée ­Ørestad, à ­Copenhague, dont les salles de classe sont ouvertes, parfois séparées par de simples vitres, ou encore la Business Academy Bexley, située à Londres, qui ­ressemble à une start-up.

Ces établissements peuvent-ils servir de modèles à ceux qui conçoivent et financent les collèges et les lycées en ­France ?

Nous avons fait en sorte qu’il y ait surtout des établissements publics pour montrer que les innovations dans l’architecture scolaire peuvent être accessibles à tous, mais je ne parlerais pas de « modèles ». Ils apportent des informations et de l’intelligence qui invitent au dialogue, qui aident à penser l’avenir et le changement.

Aujourd’hui, le travail et le rapport au travail évoluent. Des trentenaires décident d’apprendre un nouveau métier, souvent manuel, alors qu’il y a quelques années, on disait « tout sera digital ». Si le temps de l’apprentissage n’est plus limité à l’adolescence, cela pourrait modifier les espaces de l’éducation.