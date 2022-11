[Entretien] Aménagement du territoire

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique, chargée de la Ruralité, Dominique Faure entend continuer le travail entamé par son prédécesseur, Joël Giraud, sur l’Agenda rural.

Quelle est la feuille de route que vous a confiée la Première ministre en juillet ?

Mon objectif est avant tout de réconcilier territoires ruraux et territoires urbains, et de favoriser l’accompagnement de l’Etat dans le développement et l’attractivité des territoires ruraux. Je suis convaincue que c’est dans l’alliance des territoires que nous pourrons construire l’avenir. Tout d’abord, il faut évaluer cet énorme travail, lancé en septembre 2019, qu’est l’Agenda rural. Il comprend 181 mesures et près de 10 milliards d’euros ont été investis. Il fallait faire cet agenda. Pour autant, nous avons pu constater, dans un certain nombre de territoires, un vote de rejet dans les urnes tant aux élections présidentielles que législatives. Il est normal de se questionner sur le fait de ...