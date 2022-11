Paris 2024 : les collectivités s’emparent du levier de la billetterie sociale

Jeux olympiques et paralympiques 2024

Publié le 18/11/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Les villes-hôtes, relais de la flamme olympique et labelisées Terre de jeux vont avoir un accès prioritaire à l’achat de billets pour les épreuves des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Déjà, certaines élaborent le dispositif de « billetterie sociale » ou « solidaire » que ce privilège inédit va leur permettre d’instaurer. Leurs objectifs sont socio-éducatifs.

C’est inédit dans l’histoire des Jeux olympiques et paralympiques : pour la première fois, lors des JOP de Paris 2024, un grand nombre de collectivités territoriales bénéficieront d’un accès privilégié à la billetterie des épreuves. Les « villes hôtes » ont depuis septembre un accès prioritaire à un million de billets. De leur côté, les Départements et communes « relais de la Flamme olympique » vont être contactés prochainement pour une création de compte qui leur permettra d’être prêts lorsque des ventes leur seront ouvertes, en juin 2023. Mais un autre portail ouvrira aussi, à la rentrée 2023, dédié aux quelque 3000 collectivités labellisées « Terre de Jeux ».

« Ce n’était pas prévu au départ, rapporte Cyril Cloup, directeur de l’Association nationale des élus du sport (Andes), mais nous avons beaucoup travaillé pour qu’elles aient cette possibilité en contrepartie du fort engagement qu’on leur demande pour les JOP. »

De son côté, le Comité d’organisation de Paris 2024 souhaite « s’assurer d’une accessibilité large » des épreuves, a expliqué Tony Estanguet fin septembre devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale. C’est la raison pour laquelle il a prévu une tarification à prix accessibles. Mais en ouvrant cet achat prioritaire aux collectivités, il leur permet ainsi de mettre en place une « billetterie sociale » gratuite.

Un appel à intérêt diffusé pour cette billetterie solidaire

Certaines Villes préparent donc d’ores et déjà ce dispositif qui consistera pour elles à offrir les places qu’elles auront acheté préalablement. À Lyon, par exemple, où Julie Nublat-Faure est adjointe à la fois aux sports et à l’éducation populaire, un appel à intérêt pour cette « billetterie solidaire » vient d’être diffusé aux centres sociaux et MJC de la commune, via leur fédération et réseau respectifs. Les responsables de ces structures socio-éducatives pourront obtenir – et attribuer à certains de leurs adhérents – des places pour les épreuves lyonnaises des JOP, voire quelques-unes pour d’autres, prévues en région parisienne.

Mais ils le feront, à chaque fois, dans le cadre d’un projet : il pourra s’agir de viser l’intergénérationnel, de tisser du lien social, d’apprendre à sortir de son quartier… Ils le font déjà, au cours de l’année à l’occasion de compétitions de football, de basket, etc, ou encore, actuellement, de la Coupe du monde de rugby, mais l’expérience « Jeux olympiques » est susceptible de « booster » l’impact d’une telle sortie.

Pour l’anticiper, les services de l’élue lyonnaise s’appuient notamment sur le témoignage d’Isabelle Rullière, aujourd’hui directrice de la Maison de l’enfance de La Duchère, qui coordonnait un groupe de jeunes de l’Ain lors des JO de Barcelone en 1992 : « Il s’agissait de jeunes méritants, car engagés auprès des petits de leur club de sport ou dans une association d’aide aux personnes, rapporte celle-ci. Ils sont revenus motivés à fond pour poursuivre leur engagement. » Par ailleurs, ajoute cette professionnelle, « de mon côté, me sentir ainsi utile m’a conforté dans mon choix professionnel, alors que je me sentais souvent seule, auprès de ces publics en difficulté ».

Paris prépare aussi une telle billetterie sociale. « Nous attendons de savoir de combien de billets nous pourrons bénéficier en tant que ville-hôte, explique Anne-Claire Boux, adjointe à la politique de la ville. Nous préciserons alors les modalités. »

Chaque billet de Paris 2024 sera nominatif

Paris va s’appuyer là sur le retour d’expérience de sa billetterie sportive et culturelle gratuite spécifique aux quartiers populaires, que gère au fil de l’année le service politique de la ville. Celle-ci permet à des associations d’intégrer des sorties au spectacles ou à un match dans leurs projets socio-éducatifs.

Mais les modalités de la billetterie sociale des JOP devront être adaptées, pour deux raisons. La première est que chaque billet de Paris 2024 sera nominatif. « Cela signifie qu’il faudra s’inscrire longtemps à l’avance, commente Anne-Claire Boux. Il va falloir voir s’il les jeunes visés pourront avoir une telle visibilité… » Seconde raison : ce dispositif visera non seulement des adolescents des quartiers populaires, mais aussi des personnes en grande exclusion, des agents de la Ville et ses volontaires sur les JOP.

« Notre objectif est que ces Jeux soient inclusifs, c’est-à-dire qu’il n’y ait pas des riches qui assistent au spectacle et les autres qui restent derrière leurs écrans. » À ce titre, explique-t-elle, cette billetterie sociale s’inscrit dans un plan incluant aussi la création de deux gymnases pour les habitants dans l’Arena construite Porte de la Chapelle, ainsi que des projets pour l’emploi et la santé, pour la pratique féminine dans l’espace public ou encore l’insertion professionnelle de jeunes.

« Ces projets liés aux JOP de 2024 visent à 70% des habitants des quartiers de la politique de la ville et sont portés par des associations qui y interviennent, précise-t-elle. C’est comme cela que les Jeux pourront être un levier pour nos quartiers populaires. »