Les polices municipales du Nord épaulent les sapeurs-pompiers

Sécurité

Publié le 25/11/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : France, Innovations et Territoires, Retour sur expérience prévention-sécurité

Des accords organisent la sécurisation des interventions des pompiers par des policiers municipaux de communes du Nord.

Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) du ­Nord (400 agents), a conclu, depuis l’été 2021, plus d’une dizaine de conventions avec des villes disposant d’une police municipale. Elles s’inscrivent, selon ­Rémy ­Marhem, chargé de mission sur la prévention et la lutte contre les agressions, « dans la droite ligne de la ­circulaire du ministère de l’Inté­rieur du 20 août 2020 » sur la prévention et la lutte contre les agressions visant les sapeurs-pompiers, qui préconise de développer l’interopérabilité des Sdis avec les services de ­sécurité et de sûreté publique.

Les premières conventions conclues avec les mairies ­consistent à faciliter le déclenchement des moyens de la police municipale lors d’une intervention des sapeurs-pompiers. Le Sdis intègre dans son centre de traitement d’alerte le numéro du centre opérationnel et les horaires de fonctionnement de chaque police municipale participante. « Cela nous permet d’appeler en parallèle la police municipale pour avoir rapidement des moyens d’accompa­gnement sur l’intervention », précise ­Rémy ­Marhem.

Cet accord, ajoute-t-il, « facilite le recours aux moyens » et le systématise dans certaines situations. Il présente aussi l’avantage d’identifier un référent « sécurisation », l’­interlocuteur du Sdis sur la commune avec lequel les pompiers peuvent échanger ­concernant les secteurs et les moments sensibles, comme ­certaines manifestations.

Déjà sur place

Pour le commandant ­Geoffrey ­Casu, conseiller technique auprès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de ­France, ceux-ci « sont habitués à travailler en inter­service, avec la police nationale et la gendarmerie », mais moins avec les polices municipales, car toutes les communes n’en sont pas dotées. ­Ces conventions offrent ainsi des moyens supplémentaires mobilisables pour ­sécuriser les interventions, en complément des forces de police et de gendarmerie.

De plus en plus nombreuses, les polices municipales vont devenir, selon lui, « des acteurs ­incontournables » de la ­sécurité auprès des pompiers. Mais le conseiller technique s’inter­roge sur leurs « profils » très différents en termes de disponibilité, de formation et d’équipement (armement, ­véhicule, etc.). Par ailleurs, ces ­conventions illustrent-elles les ­difficultés des forces de l’ordre de l’Etat (police nationale, gendarmerie) à assurer ces missions ? En tout cas, ce n’est pas la raison affichée. « La police nationale couvre un secteur très large alors que la police municipale est sur place », insiste ­Rémy ­Marhem.

Les tensions apaisées

Elle peut donc se rendre très rapidement sur les lieux d’une intervention, soit seule, par exemple, pour réguler la ­circulation ou disperser les badauds lors d’une opération, soit en amont de la police nationale en cas d’inter­vention sur la voie publique ou de risque d’agression contre les pompiers. La ville de ­Dunkerque est signataire de l’une des conventions avec le Sdis 59. En cas de besoin dans les ­conditions prévues dans le texte, les pompiers « nous appellent et nous nous donnons rendez-vous sur les lieux de l’intervention, explique ­Christophe ­Beck, chef de la police municipale dunkerquoise. Soit nous arrivons ensemble et, nous, policiers municipaux, accompagnons les pompiers. Soit ils y vont seuls, mais, s’ils ont affaire à une personne retorse, récalcitrante ou qui perturbe l’inter­vention, ils nous appellent. Parfois, notre seule présence suffit à apaiser les tensions ».

Lors de manifestations, comme le carnaval, les policiers municipaux peuvent aussi surveiller les lieux d’une intervention des ­pompiers grâce à l’une des caméras de vidéosurveillance avant d’agir eux-mêmes. L’articula­tion entre les uns et les autres se rode au fur et à mesure.

Contact : Sdis, 03.28.82.26.01.