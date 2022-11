Un parc urbain naît d’un fructueux partenariat franco-suisse

Aménagement

A Saint-Louis, une gravière jouxtant la frontière suisse est progressivement reconvertie en parc. Ce projet porté par l'Eurodistrict trinational de Bâle permet de créer un nouveau poumon vert dans l’agglomération.

[Eurodistrict trinational de Bâle (France, Allemagne et Suisse) 81 membres • 900 000 hab.] A Saint-Louis, à la frontière avec la ­Suisse et à 8 kilomètres de l’Allemagne­, une gravière dont la cessation d’activité s’étalera jusqu’en 2029 a commencé sa reconversion. Première étape, la création en 2021-2022 d’un parc urbain de 3 hectares : plantations, restauration d’habitats naturels, corridors écologiques… Les 8 hectares restants suivront en deux phases, d’ici à 2028. Pour accéder au parc, des cheminements­ ­piétonniers et cyclables ont été sécurisés, en Suisse et à Saint-Louis sur des jardins familiaux.

Dans cet espace périurbain où 40 000 habitants résident à douze minutes à pied du site, ce parc était jugé nécessaire. « Le secteur transfrontalier est très dynamique, assure Pascale Schmidiger, maire de Saint-Louis. Notre ville a accru sa population de 2 000 habitants entre 2019 et 2022, avec 50 % de nos actifs travaillant en Allemagne­ et surtout en Suisse­. L’Eurodistrict trinational de Bâle compte, lui, 900 000 habitants. Il nous fallait un poumon vert. »

Site desservi par le tramway

L’eurodistrict est un groupement de collectivités françaises, suisses et allemandes visant à développer et à renforcer la coopération dans l’agglomération bâloise.

Organisme créé par l’eurodistrict pour accompagner les grands projets, l’IBA a validé le projet de Parc des carrières, mis au point par une agence d’urbanisme bâloise. La desserte du site par le tramway de Saint-Louis à Bâle a joué en sa faveur, tout comme « l’opportunité, pour des milliers d’employés de notre zone d’activités riveraine du parc, de s’y détendre », affirme ­Nicole Nüssli-Kaiser, maire d’Allschwil (21 400 hab., Suisse) et présidente de l’Association pour la promotion du Parc des carrières (APPC).

Le site a été choisi en 2012 pour son potentiel de transformation. Après de premiè­res études entre 2013 et 2018, « l’APPC a été créée en 2019 pour définir politiquement le projet, le gérer financièrement, coordonner la création du parc entre les multiples acteurs et partenaires français et suisses, publics et privés », explique Mathilde Colin, chargée de mission pour le parc à l’eurodistrict. Statutairement, l’asso­ciation est de droit français.

Fonds publics et privés

L’eurodistrict assure la coordination, la communication et la gestion de l’APPC. Saint-Louis agglomération (40 communes, 80 300 hab.) est maître d’ouvrage des travaux d’aménagement du parc. Elle les finance entièrement, grâce à des subventions publiques françaises et suisses, et à des fonds privés (fondations, sponsors…). Les études préalables et les travaux de la première phase ont coûté 1 million d’euros, financés par des fonds publics à 70 % et privés à 30 %. Les deuxième et troisième phases devraient coûter 210 000 et 800 000 euros.

Le parc a reçu deux prix en 2021, dont un Territoria­ d’or, remis par l’Observatoire national de l’innovation publique, pour l’exemplarité de cette coopé­ration multipartenariale et la conversion progressive d’un site industriel en parc paysager­.

Contact. Mathilde Colin, cheffe de projet, 03.89.67.90.92.

« La coopération représente un vrai partage des cultures » Pascale Schmidiger, maire de Saint-Louis (22 400 hab., collectivité européenne d’Alsace) « La coopération franco-suisse autour du nouveau Parc des carrières représente un partenariat sur la durée, effectif et fonctionnel – malgré les périodes de confinement –, des échanges actifs et réguliers entre les décideurs et les techniciens, et enfin un vrai partage des cultures. La difficulté a été d’identifier un pilote pérenne, d’où la création de l’Association pour la promotion du Parc des carrières. Il a fallu aussi sécuriser les partenariats privés, valoriser les actions ainsi que les partenaires. Nous sommes habitués à cette coopération transfrontalière, avec l’aéroport international de Bâle-Mulhouse­-Fribourg réalisé en 1946, puis le tram de Bâle à Saint-Louis en 2017 et le parking en silo à proximité de la gare de Saint-Louis en 2018. Nous avons l’habitude d’échanger sur nos projets d’équipements, ce qui évite en outre d’entrer en concurrence. »

