La première police municipale d’un Sivom est entrée en action

Publié le 22/11/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : Actu experts prévention sécurité, Innovations et Territoires, Régions

C’est inédit. Le premier service de police municipale porté par un syndicat à vocation multiple, celui du Béthunois, a commencé à fonctionner au printemps. Une possibilité offerte par la loi « sécurité globale » du 25 mai 2021.

Chiffres-clés Investissement : 798 000 €.

Fonctionnement : 375 000 € / an.

Cotisation des communes : de 20 € / habitant (communes de moins de 5 000 hab.) à 35 € / habitant (plus de 15 000 hab.).

[Sivom du Béthunois (Pas-de-Calais) 25 communes • 100 000 hab.] Depuis le 1er mai, les quatre premiers policiers municipaux du syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) du ­Béthunois et leur chef travaillent dans les communes qui ont adhéré à cette nouvelle compétence, créée en réaction à la demande des maires de plusieurs petites communes périurbaines en 2020… et grâce à la modification du cadre législatif.

Avant la loi « sécurité globale » du 25 mai 2021, une police municipale ne pouvait fonctionner sur un territoire discontinu­, comme parfois dans un Sivom, où les compétences sont « à la carte ». Celui du Béthunois a fortement contribué à modifier la loi.

Son président, Pierre-­Emmanuel Gibson, convaincu de la pertinence du projet, a plaidé sa cause auprès de Gérald­ ­Darmanin, ministre de l’Intérieur, et du sénateur Marc-­Philippe ­Daubresse, rapporteur de la ­proposition de loi, qui l’ont suivi.

Trois mois après la promulgation de la loi, le Sivom a donc créé sa nouvelle compétence « sécurité publique », ciblant les communes dépourvues de police municipale. Sept (de 500 à 3 500 habitants) ont décidé à ­l’automne 2021 d’y adhérer.

Afflux de candidatures

Leurs maires ont travaillé avec le sous-préfet, le commissaire de police, le capitaine de la gendarmerie et le procureur de Béthune pour définir un cahier des charges et un tarif. Le syndicat a enchaîné avec le recrutement des six agents (trois binômes) et d’un chef de service. « Nous avons reçu 180 candidatures pour les postes d’agent et 14 pour celui de chef de service », signale Pierre-Emmanuel Gibson­. Selon lui, la dimension intercommunale du projet, les conditions de rémunération et l’équipement prévu ont séduit.

Depuis le 1er mai, quatre agents sont opérationnels sept jours sur sept, neuf heures par jour ; deux autres arrivent d’ici à la fin de l’année. Ils interviennent dans les communes à la demande des maires ou à des moments et endroits prévus : sorties d’école, marchés…

Sans cette police, remarque ­Rosemonde Mullet, maire d’Ecquedecques­ (520 hab.), « nous n’aurions jamais pu avoir ce service », réclamé par plus de la moitié des habitants. Celui-ci ne coûtera que 10 500 euros par an au village.

Compétence autonome

La compétence est autonome : toutes les dépenses sont couvertes par la cotisation des communes adhérentes. « Un planning va organiser le passage des agents, ajoute l’élue. Les maires prévoiront avec leur conseil municipal à quels moments cette présence est nécessaire. »

Si le pouvoir de police reste détenu par le maire, le président du Sivom exerce l’autorité administrative du service. Chaque commune a conclu une convention de coordination­ avec le Sivom, le préfet du Pas-de-Calais et le procureur de la République, qui précise le rôle de chacun.

La discontinuité du territoire couvert n’est plus un problème : s’ils sont face à une infraction en flagrant délit ou à une personne en danger lorsqu’ils sont en transit entre deux communes adhérentes à la compétence, les agents sont soumis­ à l’obligation légale d’inter­venir et de ­prévenir les forces de l’ordre.

Contact. Thomas Léonard, 03.21.61.55.55.

« Nous avons été bien accueillis » Thomas Léonard, chef de la police municipale du Sivom du Béthunois « Pour le moment, quatre agents sont opérationnels, plus moi. Le dernier doit arriver fin 2022. Deux sont en formation pour six mois depuis octobre. Il y a d’abord eu une phase de présentation en mai dans les communes [adhérentes à la compétence, ndlr]. Nous avons été bien accueillis. Depuis début juin, nous effectuons des patrouilles en voiture ou à pied, nous couvrons les événements comme les brocantes ou les tournois de foot. Nous avons déjà été appelés pour des différends de voisinage. Actuellement, ce sont les maires qui nous contactent. Quand nous aurons le local dédié, un numéro accessible aux habitants sera ouvert. Nous nous équipons progressivement. Nous disposons d’un premier véhicule, les gilets pare-balles sont arrivés et nous achèterons bientôt un radar laser, les caméras- piétons, le détecteur de stupéfiants et l’armement. »