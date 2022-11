Un objectif volontariste de rues moins accidentogènes

Sécurité routière

La métropole de Lyon veut diminuer le nombre d’accidents avec la solution « vision zéro - système sûr », prônée par l’OCDE.

Chiffres-clés Investissement : selon la métropole, la réalisation d’aménagements permettant de baisser le nombre d’accidents n’implique pas une hausse des investissements.

Malgré les efforts portant sur l’aménagement et l’éducation des utilisateurs de la voirie, le constat est implacable : le nombre d’accidents ne parvient pas à baisser. En moyenne, depuis 2019, une trentaine de personnes ont perdu, chaque année, la vie dans les rues du Grand Lyon. Inacceptable pour la collectivité. Elle mise donc sur la démarche « vision zéro - système sûr » prônée par l’ OCDE pour juguler cette tendance.

« Notre objectif est de diviser les chiffres de l’accidentologie par deux d’ici à 2030 et d’en finir avec les décès causés par des accidents sur la voirie en 2050 », vise ­Fabien ­Bagnon, vice-­président du Grand Lyon chargé de la voirie et des mobilités actives. Pour atteindre son but, il se met dans les pas de la ville d’Oslo (­Norvège) où, l’an dernier, un seul décès a été comptabilisé à la suite d’un accident sur ses voies publiques. Et ce, grâce à une multi­tude d’aménagements favorisant une cohabitation plus harmonieuse entre tous les usagers en partant des recommandations du système « vision zéro - système sûr ».

Besoin de fédérer

La métropole s’est livrée à une analyse précise des causes des accidents survenus sur ses trottoirs, rues et voies cyclables, avant d’enclencher sa démarche. En début d’année, ces données ont été partagées avec la préfecture et les communes. Avant le 31 décembre, le vice-président souhaite mettre dans la boucle les associations représentant les piétons, les automobilistes, les cyclistes, mais aussi l’autorité organisatrice des ­transports en commun, les services de secours et les entreprises.

« Nous avons besoin de fédérer un maximum d’acteurs autour de cet objectif. Nous devons travailler ensemble pour définir les moyens à mettre en œuvre », défend-il. Sur la forme, il envisage la rédaction d’une charte à travers laquelle les signataires s’engagent à concourir aux objectifs de diminution des accidents.

Bonnes pratiques

Mais sans attendre, la métropole vient de rédiger un guide d’aménagement des voiries qu’elle a transmis à ses 59 communes. Une démarche de partage des bonnes pratiques entre les différentes municipalités est également en place. L’idée étant que chaque commune puisse faire part à ses homologues des aménagements qu’elle a mis en place en avançant les points positifs comme les négatifs.

Zones 30, doubles pistes cyclables, trottoirs traversants, réduction de la largeur des voies de ­circulation et autres initiatives seront passées au crible, au moins une fois par an, lors d’un temps d’échange dédié entre la métropole et les communes.

Par ailleurs, la collectivité travaille à des actions de sensibilisation aux comportements vertueux et aux risques inhérents aux déplacements. Elle souhaite d’abord les déployer auprès des collégiens et des lycéens. Enfin, Fabien Bagnon n’élude pas la question de la répression : « Il faudra bien sûr aussi travailler sur des sanctions afin ­d’atteindre notre objectif. »

