Sécurité civile

Publié le 14/11/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Un décret du 10 novembre supprime le droit à réquisition des sociétés de location et d’exploitation d’hélicoptères dès lors que le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, a décidé de mettre fin à la campagne nationale de prévention et de lutte contre feux de forêt le 15 octobre 2022 et que les circonstances qui justifient son ouverture ne sont plus réunies.

