Risques agricoles : des subventions non cumulables avec des crédits provenant des collectiivtés

Publié le 14/11/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

D’après un décret du 10 novembre, les exploitants agricoles peuvent obtenir, au titre des années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural débutant en 2023 et jusqu’à son terme, la prise en charge d’une fraction des primes ou cotisations afférentes à la couverture d’assurance qu’ils souscrivent pour leurs récoltes de l’année.

Cette prise en charge prend la forme d’une subvention financée par des crédits issus du Fonds européen agricole pour le développement rural ou de la deuxième section du fonds national de gestion des risques prévu à l’article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime, calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible et versée directement à l’agriculteur concerné.

Le bénéficiaire final doit être un agriculteur actif.

La souscription des contrats d’assurance susceptibles de faire l’objet de cette prise en charge et des extensions mentionnées dans le décret ne peut faire l’objet d’aucune autre aide financée par des crédits provenant des collectivités territoriales.

En cas de non-respect de cette obligation, les subventions versées sont intégralement remboursées.