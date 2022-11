Réseaux

Dans un avis adopté fin octobre, le Conseil économique, social et environnemental plaide pour inscrire dans la loi un droit opposable à l’accès à l’eau potable.

Le droit opposable au logement nous était familier, connaîtrons-nous bientôt un droit opposable à l’accès à l’eau potable ? C’est l’ambition du Conseil économique, social et environnemental (Cese) avec l’adoption, à une large majorité de ses membres, de l’avis « La gestion de l’eau et de l’assainissement dans les outre-mer », rapporté par Michèle Chay et Sarah ­Mouhoussoune. L’idée des rapporteures est simple : faire évoluer le cadre juridique actuel pour garantir à tous un droit opposable à l’accès à l’eau potable.

Pas de véritable obligation

Le droit à l’eau potable est reconnu par les Nations unies. Au niveau européen, la directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine du 23 décembre 2020 dispose, dans son article 16, que les Etats membres « en tenant compte des perspectives et des ­circonstances locales, régionales et culturelles en matière de distribution de l’eau, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l’accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine, en particulier des groupes vulnérables et marginalisés ».

En droit français, « le droit à chacun d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous et toutes, pour son alimentation et son hygiène » figure dans la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. Pour autant, il n’existe à ce jour pas de véritable droit d’accès ou d’obligation générale de raccordement au réseau d’eau public.

Aller encore plus loin

Or, pour le Cese , garantir l’adoption d’un droit à l’accès à l’eau pour tous, opposable juridiquement, est « un progrès décisif et le moyen de répondre à un besoin vital, essentiel pour la population ». C’est pourquoi l’avis adopté veut garantir ce droit à toute personne à laquelle la collectivité chargée du service public local de l’eau potable n’a pas fourni de service de distribution d’eau potable. Ce droit pourra s’exercer par un recours amiable auprès d’une commission de médiation départementale de l’eau, puis, le cas échéant, par un recours contentieux.

Une commission de médiation départementale de l’eau sera mise en place auprès du préfet afin d’examiner les recours amiables. Elle rendra un avis opposable à l’intercommunalité ayant la compétence obligatoire en matière de distribution d’eau potable, qui permettra, le cas échéant, de déposer un recours devant le juge en cas de non-exécution par la collectivité.