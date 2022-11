Pour préserver la nature, la solution c’est… la nature !

Publié le 21/11/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Alors que la sobriété est au coeur de toutes les préoccupations, So Ethic! a développé une solution novatrice facilitant la plantation des végétaux en un geste 100 % éco-responsable et naturel. Ses pots en compost, ne nécessitant aucune transplantation, permettent de nourrir les sols, de favoriser la biodiversité locale et de réduire considérablement les déchets.

L’entreprise française So Ethic! A développé un pot biodégradable, conçu à partir de compost issu de déchets verts des collectivités locales, qui permet d’éviter l’utilisation de pots en plastique. Le végétal est ainsi transplanté avec son pot directement et celui-ci nourrit la terre dans un geste écologique, innovant et durable.

L’innovation est de taille, car l’analyse du cycle de vie de ces pots a mis en évidence que leur empreinte carbone était 5 fois moins élevée que celle des pots en plastique. Concrètement, une collectivité qui bascule 10 000 plantes en pots So Ethic! réalise une économie de 4,6 tonnes éq T CO2 soit l ’équivalent d e p lus d ’un tour de la planète en voiture ! Nourrir la terre en un geste sobre, c’est participer à la préservation des ressources ainsi qu’à une meilleure gestion des déchets, c’est permettre la fortification d’une nature active, c’est encourager le développement des arbres sains, qui capteront le carbone des villes. Ces mêmes arbres qui, en plus d’assainir l’atmosphère, nous abritent et participent au refroidissement des températures urbaines.

Encourager la sobriété dans les collectivités

Les grands acteurs du milieu agricole et du paysagisme ne s’y trompent pas : la recherche novatrice menée par So Ethic! est soutenue par le leader européen de la nature en ville idverde. Le groupe, présent dans 6 pays en Europe, est le partenaire des acteurs privés et des collectivités territoriales pour apporter des solutions dans la lutte contre le dérèglement climatique. Par son partenariat avec So Ethic! il s’engage à nourrir et restructurer les sols, terreau de la nature active. Cet engagement se joue particulièrement en ville pour répondre aux enjeux environnementaux et, par la terre, pouvoir faire respirer les métropoles. « Même si nous développons des compétences en interne avec, parmi nos équipes, des spécialistes du génie écologique, arboricole et de la biodiversité, nous sommes en veille permanente et souhaitons de plus en plus soutenir des projets innovants qui mettent le vivant au coeur de leurs recherches, explique Frédéric Renaut, directeur de l’Innovation et de la Transformation métiers chez idverde. La solution développée par So Ethic! Illustre parfaitement cette économie circulaire vers laquelle il nous faut tendre : une économie de la recherche, qui vise à faire mieux avec moins ». Et pour que l’économie circulaire soit accessible au plus grand nombre, So Ethic! se rapproche des communes pour proposer l’utilisation de ses pots dans les serres municipales et comme outil pédagogique pour expliquer l’économie circulaire et le compostage. Pédagogie, inclusion et engagement sont les idées maîtresses que So Ethic! Se propose de mettre en oeuvre au service de la Terre, pour agir simplement !

