Piscine : « Il faut plafonner les coûts de l’énergie »

Equipements sportifs publics

Publié le 16/11/2022

Face à la flambée des coûts de l’énergie, à la veille de saison hivernale, comment se positionne le groupe Récréa (120 millions d’euros, 2400 salariés), qui gère 80 piscines et patinoires en DSP, pour un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros ? Alors que certaines collectivités ferment des bassins ou des équipements, son président Gilles Sergent fait le point des solutions de sobriété à court ou long terme. Et demande un plafonnement des prix au gouvernement.

Quelle conséquence a déjà eu la hausse des prix de l’énergie pour Récréa ?

Nous dépensons un budget équivalent pour chauffer l’air et l’eau, principalement au gaz, mais aussi avec des réseaux de chaleur ou des chaudières à bois, que pour faire fonctionner les pompes, filtres ou le traitement de l’air à l’électricité. Nous prenons donc tout en compte. Pour 2022, nous devrions doubler notre facture d’énergie, qui était de 20 millions sur un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros. C’est important, mais nous réussissons à contenir les effets de la hausse du fait de nos types de contrats qui, au moins pour l’électricité, nous assurent des prix fixes année par année, pour des durées qui varient.

L’achat de 80% de notre énergie via des intermédiaires comme Dalkia, Engie ou Veolia, nous expose moins aux fluctuations pour 2022. Mais pour l’été 2023, nous prévoyons une multiplication par cinq du coût de l’énergie, par rapport à celui de 2019.

Comment vous préparez-vous à l’arrivée de l’hiver ?

Nous n’avons pas attendu la hausse des prix pour adopter une approche de sobriété, en particulier sur le pilotage des installations. Bien sûr, il y a aujourd’hui une accélération. Mesure classique, nous avons baissé la température d’un ou deux degrés dans les bassins, avec une bonne acceptation des nageurs jusqu’ici… Deuxième mesure : associer les salariés. Nous avons formé tous les managers du groupe à la fresque du climat. Ils sont les relais des bonnes pratiques. Et nous sensibilisons nos salariés à tous les gestes simples pour économiser dans le quotidien de l’exploitation.

Nous passons des messages aux nageurs, aussi, nous avons placé une signalétique pour limiter la durée des douches. Et, enfin, après observation de la fréquentation des bassins et réflexion avec tous les responsables de site, plutôt qu’ouvrir tous les bassins, nous mettons en place petit à petit des plannings de fermeture de certains bassins, selon les moments et les usages. Entre midi et 14 heures, quel est le besoin d’ouvrir le bassin ludique, par exemple ? On ne baisse pas la température du bassin, mais on ne dépense pas d’électricité pour ses animations… On peut aussi fermer un bassin pour l’hiver. Près de Caen, la communauté de communes Cœur de Nacre a ainsi décidé de fermer cet hiver jusqu’au 31 mars le bassin ludique extérieur du centre Aquanacre, ce qui va permettre d’économiser 15% de l’énergie.

Prévoyez-vous de fermer complètement des établissements ?

D’abord tous les changements se font en accord avec les collectivités. Ce sont elles qui décident. Et notre vocation n’est pas de fermer, ni pour le public, en particulier les enfants qui, avec le covid, ont déjà perdu tant de temps dans l’apprentissage de la nage, ni pour nos salariés. Mais si la collectivité n’a pas les moyens d’ouvrir, il faut considérer au cas par cas l’ouverture, en prenant en compte l’âge de l’équipement ou la saisonnalité. L’électricité est déjà, habituellement, deux à trois fois plus chère en hiver au moment où la fréquentation est la plus basse. S’il est nécessaire de fermer pour sauvegarder les finances publiques, c’est à ce moment qu’il faut le faire. D’autres collectivités ont l’intention de fermer.

Que demandez-vous au gouvernement?

Le gouvernement a annoncé de nouvelles aides pour les entreprises et les collectivités. Mais après la complexité du dispositif mis en place au printemps, en particulier sur les critères d’éligibilité, nous attendons de voir concrètement ce qui est possible cette fois. Mais la meilleure solution serait de plafonner le coût de l’énergie, à l’image du mécanisme mis en place en Espagne et au Portugal. C’est urgent pour les collectivités qui ne pourront pas payer la facture.

Par ailleurs aujourd’hui les marchés sont perturbés par les prix de l’énergie, avec des appels d’offres gelés, d’autres où le prix de l’énergie devient un sujet central, éclipsant les autres critères de choix. Nous sommes aussi en faveur, comme le demande le gouvernement français à l’échelle européenne, de la déconnexion des prix du gaz et de l’électricité et une simplification des aides mises en place depuis mars, très compliquées à obtenir avec des critères restrictifs.

Enfin, si nous sommes amenés à fermer certaines piscines, il faudra des mesures de chômage partiel, qui sont plus complexes à obtenir qu’en 2020.

Que change cette augmentation des coûts à plus long terme ?

Nous sommes convaincus que nous ne retrouverons pas les niveaux de prix, relativement bas, de début 2020, mais peut-être intermédiaires. Nous devons donc proposer de nouvelles solutions. Certaines solutions qui, si elles n’étaient pas rentables quand le prix du gaz était à 40 euros le kilowattheure, le seront à 250…

Il faut aussi être disruptif, ouvrir l’éventail de possibilités pour économiser, mettre des panneaux solaires sur les parkings, réutiliser la chaleur des eaux grises, s’orienter vers la géothermie, par exemple en Île-de-France, développer et affiner les systèmes de pilotage central de gestion des consommation d’eau et énergie, heure par heure, créneau par créneau. Certaines solutions nécessitent des investissements et d’autres moins. Il importe d’additionner des solutions complémentaires pour aller vers plus de sobriété, et éviter de fermer les équipements trois à quatre mois par an.