Publié le 14/11/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Selon Antoine Goujard, économiste à l’OCDE, la France n’est pas la plus mal lotie parmi les pays européens. Pour autant, l’inflation ne devrait pas diminuer en 2023, imposant une intervention plus soutenue de la Banque centrale européenne.

Les perspectives envisagées par l’OCDE révèlent que la France devrait passer d’une croissance de 2,6 % en 2022 à 0,6 % en 2023. La situation économique devient-elle problématique ?

Antoine Goujard : Après un niveau relativement bas de l’activité en 2020 lié à la pandémie, les années 2021-2022 ont été particulières car elles ont bénéficié d’un effet de rattrapage. Le niveau de croissance annoncé à 2,6 % cette année est donc exceptionnel, la croissance à long terme de la France variant en principe aux alentours de 1,2 %. Ce rebond de l’activité économique se traduit notamment par un taux de chômage historiquement bas.

L’année prochaine sera aussi inhabituelle parce que la France, comme les autres pays, subit les effets de la crise énergétique. Le taux de croissance annoncé à 0,6 % en 2023 prendra en compte ces augmentations des coûts de l’énergie et le resserrement de la politique monétaire, avec la remontée des taux d’intérêt sans aucune compensation liée au rattrapage de la crise, observée les années précédentes. Pour autant, la croissance sera encore au rendez-vous.

La France va-t-elle bénéficier de la baisse annoncée de l’inflation dans le monde ?

Tous les pays ne sont pas impactés de la même façon par l’explosion des prix de l’énergie et des matières premières. La France a mis en place un bouclier tarifaire qui devrait permettre d’avoir une inflation moins élevée. Reste qu’après avoir enregistré une inflation de 5,9 % en 2022, parmi les plus basses de la zone euro, l’économie nationale devrait connaître une inflation de 5,8 % en 2023. La zone euro devrait subir une inflation de 6,2 % en 2023.

Avec de telles projections, l’OCDE est favorable à la poursuite de l’augmentation des taux directeurs de la Banque centrale européenne, prônant une augmentation de 4 % des taux. Pourquoi ?

L’inflation est aujourd’hui trop élevée en France, comme dans le reste de la zone euro. La politique monétaire des banques centrales a des effets qui ne sont pas immédiats. Dans ce contexte, et avec un marché du travail tendu, l’augmentation des taux d’intérêt directeurs, déjà commencée en 2022, joue un rôle important car elle entraînera un ralentissement de la consommation et de l’investissement, donc de la pression sur les prix et les salaires. C’est bien sur le canal de la demande que cette politique peut affecter l’inflation qui, si elle reste trop élevée, est néfaste à l’économie. Elle encourage un peu plus l’épargne et freine la consommation et l’investissement.