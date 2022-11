Autour de Disneyland, le bras de fer continue sur les meublés de tourisme

Tourisme

Publié le 10/11/2022

Le tribunal administratif de Melun vient de suspendre le dispositif devant limiter le nombre de meublés touristiques autour de Disneyland Paris. Une décision sur la forme, face à un délai trop court et une pénurie de logements non démontrée. Mais pas sur le fond, qui ne devrait toutefois pas être examiné avant fin 2023. La partie est donc loin d’être terminée.

L’encadrement strict des meublés touristiques n’est pas pour tout de suite sur le territoire de Val d’Europe (Seine-et-Marne) ! Voté le 7 juillet par les élus de la communauté d’agglomération, le dispositif inédit qui visait à contraindre le nombre et la durée d’usage des logements à compter du 1er janvier 2023 vient d’être suspendu par le tribunal administratif de Melun. En cause, un calendrier trop court et des preuves de pénurie de logements non fournies.

Val d’Europe part en guerre contre les meublés touristiques

Des salariés contraints à l’éloignement pour se loger

En vertu d’une charte signée avec EuroDisney en 1987 et des obligations liées à sa localisation sur un territoire d’Opération d’intérêt national (OIN), Val d’Europe Agglomération (VEA) doit produire des logements et favoriser ...