Sécheresse : les propositions des comités de bassin pour sortir de l’impasse

Gestion de l'eau

Publié le 10/11/2022 • Par Fabienne Nedey • dans : France

A l’heure où le gouvernement lance une démarche de planification écologique dont le premier chantier est consacré à l’eau, les sept comités de bassin se sont réunis le 9 novembre pour tracer les grandes lignes des actions à mettre en œuvre.

Fin octobre, 78 départements étaient encore concernés par une restriction des usages de l’eau, dont 38 toujours en crise. La sécheresse intense de l’été 2022 n’est donc pas encore derrière nous. Si cet épisode n’est pas nouveau, les étés 2019 et 2020 ayant déjà été forts secs, il a permis une prise de conscience que le cycle de l’eau est profondément modifié par le changement climatique et que, si rien ne change, l’augmentation des tensions sur la ressource sera de plus en plus exponentielle. Les experts du climat estiment qu’en 2050, les grands fleuves français pourraient perdre jusqu’à 40 % de leur débit d’étiage et la recharge de nappes phréatiques par la pluie diminuer de 30 %. Une réduction des débits et de la disponibilité des ressources qui entraînera, mécaniquement, une plus ...