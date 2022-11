[Interview] Logement des agents

« Les difficultés de logement des fonctionnaires sont sous-estimées »

Publié le 14/11/2022 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Fréderic Lange, Président d'Immo Fonctionnaire ART STUDIO

Frédéric Lange, ancien policier municipal qui a vécu plusieurs mutations et les difficultés de logement inhérentes, rencontre le ministre de la Transformation et de la fonction publiques ces jours-ci pour présenter sa plateforme d'entraide Immo-fonctionnaire.fr. Et attirer l'attention sur la corrélation logement-attractivité de la fonction publique.

