Stations de montagne

À Val Thorens, un équipement neuf pour rester au sommet

Publié le 15/11/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

T. Loubere - OT Val Thorens

La plus haute station d’Europe, Val Thorens, entend bien rester un « must » et plus seulement du ski : le nouvel équipement qu’elle va ouvrir cette saison, le Board, redessine son cœur en lui donnant une image moderne et « cool ». Il va aussi lui permettre une diversification des activités proposées et des types de clientèle ciblées.

