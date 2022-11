Bâtiment : l’efficacité énergétique à portée de clic

La FNCCR a présenté, lundi 7 novembre, son « guide interactif » Perf-Actee. Objectifs : vulgariser les problématiques énergétique du bâtiment et permettre aux maîtres d’ouvrage publics de simuler leurs besoins afin de leur consommation diminue. Si possible dès cet hiver…

En pleine conférence sur les changements climatiques (la COP27, réunie à Charm el-Cheikh), on se gardera bien de se réjouir d’un automne dramatiquement doux. Il est indéniable pour autant que le report de la saison de chauffe offre un sursis aux collectivités confrontées à une envolée des prix de l’énergie et qui se demandent comment limiter la casse. Il en faudra davantage pour affronter l’hiver. Isoler ou modifier le système de chauffage de ses écoles et de ses piscines est un peu tard. Reste donc des solutions plus efficaces comme les mesures organisationnelles ou le pilotage des bâtiments.

Celui-ci a un intérêt à court terme mais pas seulement ! « ...