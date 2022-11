L’égalité des droits a un nouveau pilote au ministère de la Fonction publique

Egalité professionnelle

Publié le 10/11/2022 • Par Romain Mazon • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Stanislas Guerini a nommé, le 7 novembre, Sandrine Staffolani, en tant que haute fonctionnaire en charge de l’égalité des droits et de la diversité au ministère de la Transformation et de la fonction publiques. Une nomination qui ne rassure pas totalement le réseau Dirigeantes & territoires.

Six mois après son arrivée au ministère de la Transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini vient de nommer la pilote des politiques d’égalité des droits et de la diversité du ministère. Il s’agit de Sandrine Staffolani, à qui le ministre confie « la mission de haute fonctionnaire en charge » de ces dossiers. Cette dernière était jusque-là adjointe à la sous-direction des compétences et des parcours professionnels au sein de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP).

Dans son communiqué, Stanislas Guerini souligne que « la fonction publique, premier employeur de France, se doit d’être exemplaire en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».

Ces politiques devront irriguer « l’ensemble de l’action publique et des politiques portées par les trois directions » placées sous son autorité.

De plus, elles devront s’inscrire « dans

