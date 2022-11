La Mayenne entretient sa forme olympique

Sport

Publié le 14/11/2022

Le conseil départemental de la Mayenne a semble-t-il déjà basculé en mode olympique. Habitants, athlètes de haut-niveau, communes, délégations étrangères… La collectivité multiplie les actions de mobilisation en vue de Paris 2024. Illustrations.

Département plutôt rural de 305 000 habitats, la Mayenne compte beaucoup sur le levier olympique pour gagner « en visibilité et en attractivité », comme le précise Vincent Saulnier, son 2e vice-président. Et pour cause :« Nous sommes sur le podium national des départements avec le plus de sportifs inscrits en club », lance le président Olivier Richefou, en référence aux 85 000 Mayennais, détenteurs d’une licence sportive. Soit plus d’un habitant sur quatre (28%).

Le 12 octobre dernier, le département a ainsi lancé un compteur olympique pour inciter ses habitants à enfiler des chaussures de sport ! Le slogan : « Jouez les Jeux, mettez vos baskets ». Pour Vincent Saulnier, « il s’agit d’une façon de promouvoir la pratique d’une activité physique et sportive », sur fond de relais sur les réseaux sociaux.

Pour éviter les risques d’essoufflement jusqu’à l’été 2024, le compteur n’est pas quotidien. « Nous mettrons l’emphase sur les jours qui se terminent par 53, numéro de notre département. » Prochain rendez-vous est donc donné à la population le vendredi 20 janvier 2023, à J-553 de l’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, autour du autour du hashtag #MayenneEnBasket.

150 équipements de proximité

Au-delà de cette opération de communication, le conseil départemental a surtout jeté son dévolu sur le plan des équipements sportifs de proximité. « L’engagement de la collectivité porte sur un investissement de 3M€ sur trois ans, d’ici à 2024. Cette somme nous a également permis d’obtenir 1,5M€ de crédits de la part de l’Agence nationale du Sport (ANS) », poursuit l’élu. Soit un total de 4,5M€, avec l’objectif de réaliser à terme, environ 150 équipements. Pour une partie d’entre eux, le département se positionnera en maître d’ouvrage, à la faveur notamment, de rapprochements avec les fédérations de tennis, de basket-ball et de football, pour concevoir des pistes de padel, des terrains de basket 3×3 et de football à 5.

« Nous travaillons en outre avec les comités départementaux respectifs afin de parvenir à un maillage équilibré sur l’ensemble du territoire », complète-t-il. Et pour une autre partie – versant territorial – dédiée aux engagements des collectivités, « au-delà des 50% du financement ANS, nous abondons à hauteur de 20%, dans la limite de 30 000€ ». À condition toutefois que les villes soient labélisées Terre de Jeux. Ce qui, au passage, est le cas de 84 communes et intercommunalités sur un territoire qui compte 240 communes.

7 CPJ en prospection

Enfin, le volet haut-niveau se matérialise par un soutien apporté à 10 athlètes, regroupés au sein du Team Mayenne.

Mais l’ambition reste aussi de recevoir des délégations étrangères sur les 7 CPJ – ou Centres de préparation au Jeux – retenus par le Comité d’organisation de Paris 2024. Pour l’heure, les équipes nationales de judo d’Argentine et de Côte d’Ivoire ont donné leur accord pour venir s’entraîner à Château-Gontier, d’ici 2024.

Le département mise aussi sur le mur d’escalade (16m de haut, 44m d’ouverture) de son Espace Mayenne, situé à Laval, pour séduire des athlètes. Des discussions sont en cours. Mais une certitude : le site accueillera le tournoi de qualification olympique d’escalade (TQO), à l’échelle européenne, à l’automne 2023. De quoi nouer quelques contacts.