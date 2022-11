Consommation de drogues chez les MNA : la réponse toujours inadaptée

Protection de l'enfance

10/11/2022

Pour survivre dans la rue, les mineurs non accompagnés plongent souvent dans la drogue. Une nouvelle étude détaille ce phénomène et montre que la réponse des pouvoirs publics est inadaptée.

L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFTD) vient de publier une étude sur la consommation de drogues par des mineurs étrangers isolés vivant à la rue. Elle conclut par un constat déjà connu : cette consommation est souvent liée à leurs conditions de vie, mais la réponse publique est inadaptée.

Un rapport parlementaire de mars 2021 se saisissait de la question de ces mineurs isolés étrangers, issus majoritairement d’Afrique du Nord, vivant à la rue, en squat, en abri de fortune, consommateurs de substances psychotropes, auteurs d’actes de petite délinquance et souvent victimes de réseaux criminels.

Très alarmiste, ce rapport estimait leur nombre à 2 000 voire 3 000, alors que le sociologue Olivier Peyroux l’évaluait à environ 300, en 2018. Quels que soient les chiffres, ces jeunes peuplent les espaces publics de plusieurs villes et métropoles en France. L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives vient d’éclairer un pan important de leur existence : la consommation de drogues.

Initiation au pays

De nombreux professionnels au contact de ces mineurs rapportent que la consommation de certaines substances a commencé dans leur pays d’origine. Il s’agit de la colle et des solvants, mais aussi de l’alcool, du cannabis et de certains médicaments (principalement les benzodiazépines et le Lyrica).

Enfants de parents très pauvres ou négligents, ces jeunes ont connu la rue très tôt, ont « survécu » grâce à la vie dans une communauté de pairs inscrits dans la mendicité, les emplois de fortune, la petite délinquance, voire la prostitution. Dans ce contexte ardu, la drogue permet de « tenir ».

Drogue et parcours migratoire

Elle permet également d’affronter la rupture avec le pays d’origine, la traversée de mers et de pays hostiles. L’étude évoque le “hrague”, phénomène qui désigne tous ceux qui tentent de partir en Europe sans papiers. Le mot berbère signifie brûler – brûler ses papiers d’identité, brûler les frontières de manière clandestine.

Le hrague a également une dimension symbolique de passage à l’âge adulte organisé par les pairs. L’usage de drogues y participe. Mais il s’avère également « utile » pour endurer le parcours migratoire, ses dangers, sa violence.

« Mère courage »

En France, le premier médicament que ces jeunes en errance découvrent, c’est le Rivotril. Consommé par des adultes en situation de rue, il est surnommé roja (rouge en espagnol) ou hamra (rouge en arabe), du fait de la couleur de ses pilules. Absorbé en grande quantité et associé à l’alcool, il désinhibe et procure une impression de puissance que les jeunes recherchent notamment quand ils commettent des actes délictuels. D’où son autre surnom, « mère courage ».

Le Lyrica (surnommé saroukh, fusée en arabe) vise à satisfaire la recherche d’ébriété et à réduire l’anxiété. Certains usages relèvent de l’automédication : l’alcool pour diminuer les angoisses, le cannabis pour s’endormir. Enfin, ces jeunes en errance découvrent les drogues synthétiques comme le MDMA, qui « permet de dire aux autres que je les aime », dans un contexte existentiel où la violence prédomine.

Les voies d’approvisionnement

Les espaces urbains investis par ces jeunes sont en général situés à proximité de lieux de vente de drogues, de cigarettes de contrebande, voire de médicaments. Ainsi, à Paris, on les retrouve aux alentours de l’hôpital Lariboisière (médicaments), de Barbès (cigarettes et cannabis), mais aussi autour de La Chapelle, lieu de revente de biens volés.

La provenance des médicaments revendus sur le marché noir est peu connue. Si certains sont importés d’Afrique du Nord, la majorité proviennent d’ordonnances falsifiées. Mais ils ont tous des effets de sevrage plus ou moins forts, qui rendent complexe l’arrêt de la consommation.

L’enjeu de l’accès aux soins

Très méfiants, avec des comportements altérés par l’usage de psychotropes, meurtris par diverses violences subies, ces jeunes sont très difficiles à aborder par toutes les catégorie de professionnels (éducatifs, sociaux, médicaux). La seule institution où ils peuvent se rendre spontanément, c’est l’hôpital, pour soigner les conséquences somatiques de leur mode de vie à la rue.

L’hôpital pourrait être le lieu d’amorçage d’une prise en charge de soins psychiatriques et d’addictologie, mais les cas demeurent rares. Beaucoup de ces jeunes fuguent au bout de quelques jours. Au-delà des nombreux freins personnels, l’étude note une difficulté d’accès aux structures de soins en addictologie, qui refusent de prendre en charge ce public spécifique.

Inadaptation des réponses

Ces mineurs, qui relèvent potentiellement de l’Aide sociale à l’enfance, n’ont, dans leur majorité, aucune envie d’être reconnu « mineurs non accompagnés », en raison de « l’inadaptation de la procédure qui leur apparaît complexe et souvent inadaptée à leur situation ». Mais quand bien même le jeune serait reconnu MNA, la prise en charge par l’ASE est difficile car « pour la plupart, ces jeunes explosent le cadre quand ils sont en foyer ».

La réponse pénale est non seulement inadaptée, mais aussi jugée trop sévère. L’étude s’inquiète de constater la hausse importante de ces MNA dans les effectifs de mineurs incarcérés : environ 30 %, et jusqu’à 50 % dans certains établissements. Les intervenants du champ sociosanitaire insistent sur « leur manque de compétences pour prendre en charge des états de santé somatiques et psychiques bien plus dégradés à leur arrivée en détention que ceux des mineurs qu’ils suivent habituellement ». L’absence d’interprètes ou de représentant légal complique encore l’accès aux soins et la mise en œuvre d’une action éducative pendant la détention.