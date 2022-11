Harcèlement scolaire : une cause nationale sous dotée ?

Education

L’association Marion La Main Tendue, se dit submergée par les demandes d’accompagnement des collectivités. A Nanteuil-les-Meaux, les budgets culture et éducation participent à la cause contre le harcèlement scolaire, ainsi que le sport, avec les parents d’élèves.

Ce jeudi 10 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, a été instaurée notamment suite au combat sans relâche de Nora Fraisse. Elle est la fondatrice de l’association Marion la Main Tendue qui sensibilise et forme élèves, familles, professeurs et agents du périscolaire à la prévention et prise en charge du harcèlement scolaire. Elle-même a perdu sa fille de 13 ans, qui s’est suicidée suite à du harcèlement.

Depuis 10 ans, elle lutte pour ce qui est devenue une cause nationale, relayée par le Président Emmanuel Macron, sa femme, le ministre de l’Education sur les réseaux sociaux. Mais sur le terrain, la déléguée générale de l’association constate que « les moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux », les dotations baissent, notamment dans les communes et intercommunalités qu’elle rapporte pourtant comme étant volontaires sur le sujet.

Une vague de demandes d’accompagnement

Montée du phénomène ou succès des campagnes de sensibilisation ?… L’association Marion la Main Tendue s’est vue submergée par une hausse de « 150 % à 300 % des demandes d’accompagnement dans toute la France, cette année, déclare la formatrice. « Les collectivités sont elles-mêmes confrontées à une hausse des plaintes de leurs administrés. Elles ont la volonté d’offrir des outils et une politique globale à leurs agents, qui n’ont pas les moyens de prendre en charge ou de prévenir le phénomène » rapporte-t-elle.

Le programme Phare (Plan de prévention du harcèlement à l’école) expérimenté pendant deux ans dans six académies, par l’Education nationale et censé être généralisé cette année scolaire, ne suffit pas, selon Nora Fraisse, qui fait partie du comité d’experts. Or il est déjà insuffisamment doté pour l’appliquer, selon elle : il comprend la formation des enseignants , de cinq personnes ressources par établissement, de dix élèves ambassadeurs et le renforcement du partenariat avec les familles. « Tant qu’on n’aura pas une démarche globale qui engage tous les ministères, on n’y arrivera pas » décrète Nora Fraisse.

Un programme culturel, éducatif et sportif à Manteuil-les-Meaux

L’une des villes dans lesquelles Marion La Main Tendue est intervenue, Nanteuil-les-Maux (Seine-et-Marne 6200 habitants), a une démarche transversale originale, qui permet d’aller toucher les familles au plus près, dans leur quotidien.

Stéphane Giardina, responsable du service culture, enfance et jeunesse de la mairie, orchestre une série d’actions au long de l’année : un cross des écoles nommé « je cours pour Marion » le 14 mai dernier ; une journée de sensibilisation des CM2 le 20 mai, deux jours de formation pour la vingtaine d’agents titulaires en octobre… Et pour les CM2 de l’an dernier, passés en sixième, la mairie propose une piqure de rappel avec la projection du film « Marion, 13 ans pour toujours » suivi d’un débat avec un psychologue. Le film, s’inspire du livre de Nora Fraisse, qui a aussi été adapté en pièce de théâtre. Celle-ci sera programmée début 2023 à Nanteuil-les-Meaux. Le livre est déjà dans les écoles de Nanteuil-les-Meaux.

Au-delà la sensibilisation, la formation a doté les agents d’outils, comme le journal de suivi d’informations, qui permet de tracer les brimades qui se répètent sur un même enfant et les distinguer d’un simple incident. La journée de sensibilisation des CM2 a libéré certaines paroles, dans cinq classes et « mis en exergue certains élèves, qui étaient discrets jusque-là », remarque Stéphane Giardina.

Le budget « harcèlement » de la mairie (5000 à 6000 €) à cheval sur la culture et l’éducation, a été alimenté par la CAF (Caisse d’allocations familiales) à hauteur de 2000 €. L’APE, association des parents d’élèves, a versé les recettes du cross à la mairie.