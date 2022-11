La coopération policière à l’épreuve du terrain

Sécurité

Opérations communes sur la voie publique, échange d'informations, partage de fichiers et de vidéos, mutualisation des bâtiments : la coopération entre la police nationale, la gendarmerie et les polices municipales continue de progresser. Cependant, si, en apparence, ce "continuum de sécurité" tant vanté par l'exécutif semble fonctionner, il cache bien souvent un désengagement de l’Etat sur certaines missions de proximité.

Chiffres-clés 25464 policiers municipaux à la fin 2021

à la fin 2021 58% sont équipés d'une arme à feu,

20% d'un pistolet à impulsion électrique

17% d'un flashball

Ils se sont longtemps regardés en chiens de faïence. D’un côté, la « nationale », policiers et gendarmes, sous la houlette du ministère de l’Intérieur. De l’autre, la « municipale », sous l’autorité du maire. ­Chacun chez soi, les premiers regardant parfois de haut les seconds. L’évolution de la délinquance, la montée en puissance des polices municipales – les « PM » –, leur professionnalisation et les défaillances de l’Etat ont fait voler en éclats ces barrières. Désormais, affirment-ils haut et fort, l’heure est à la coopération des polices.

Né avec les ­conventions de coordination, dont la signature est obligatoire dès que le service de PM compte plus de trois agents, le partenariat est plus que jamais présenté par l’­exécutif comme l’­alpha et l’oméga de l’efficacité des politiques de ...

