Comment garder des conditions de vie acceptables dans les locaux scolaires ?

La guerre en Ukraine a des conséquences sur les prix, ce qui affecte nos modes de vie mais si cette crise se prolonge elle peut aussi impacter la distribution d’électricité au cours de l’hiver. Comment peut-on anticiper ces éventuelles restrictions pour que les locaux scolaires demeurent dans des conditions d’accueil acceptables ?

Mesures préventives

Les conséquences du conflit russo-ukrainien sur l’approvisionnement énergétique ont amené le gouvernement à demander la mise en place de mesures d’économies.

Les bâtiments publics sont appelés à respecter un seuil de 19°C et cette mesure n’écarte pas les écoles. Habituellement, la température moyenne dans les salles de classe s’établie à 22°C. Les 12 millions d’élèves des écoles, collèges et lycées devront ainsi supporter une certaine fraîcheur pour écouter leur professeur et exécuter les travaux qui leur seront donnés.

En outre, il leur sera demandé ainsi qu’au personnel enseignant et de service de respecter les éco-gestes permettant de contenir la consommation énergétique lorsque les alertes ECOWATT seront à l’orange ou au rouge.

Dès la tombée de la nuit, il est ainsi recommandé de fermer les stores, rideaux ou volets. A fortiori, cette précaution s’appliquera aussi lors des périodes de fermeture de l’établissement.

En matière d’éclairage, s’il n’a pas déjà été réalisé, le remplacement des lampes à incandescence, halogènes ou des tubes fluorescents par des lampes à LED devra être effectué et l’utilisation de l’éclairage devra strictement se limiter aux périodes d’occupation des locaux. Les appareils d’éclairage extérieur seront également éteints et leur allumage effectué seulement en cas de besoin. Doter ces équipements de détecteurs de présence permet d’automatiser cette pratique. Il faudra cependant que les réglages soient finement exécutés pour qu’allumage et extinction s’exécutent sans délais.

Les activités scolaires ou périscolaires entraînant une forte consommation énergétique sont à proscrire (exemples : cuisson de poteries ou de gâteaux), Elles devront être limitées pour la préparation des repas en restauration scolaire.

Le renouvellement d’air est important mais il est néanmoins demandé, à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle, de le limiter. Ainsi, les fenêtres ne seront pas ouvertes pour aérer après la classe comme les années précédentes, les systèmes de ventilation seront réglés à leur minimum.

S’il existe dans l’établissement des véhicules électriques, leur recharge ne sera effectuée que pendant les heures creuses.

Une bonne gestion du chauffage est un facteur important d’économie. Limiter le chauffage dans les pièces inoccupées et baisser la consigne de température la nuit est essentiel. Il faudra cependant anticiper suffisamment la remontée en température (avant 8 h) pour que les occupants ne soient pas accueillis dans des pièces froides. Si l’établissement n’en est pas encore équipé, la mise en place d’un système de programmation permet d’automatiser la gestion de toutes ces consignes.

Le service ECOWATT a mis en place une météo de l’électricité. Il s’agit d’une information simple donné sur les prévisions de consommation de l’électricité :

Vert quand la consommation électrique est normale

Orange quand la consommation devient plus tendue. Il est alors conseillé d’appliquer les éco-gestes.

Rouge : Le système est très tendu et le risque de coupures est très probable. Outre les éco-gestes il est prudent de s’y préparer.

Les chefs d’établissements pourront mettre en place une veille concernant cette météo en s’inscrivant à ECOWATT. Ils recevront sur le média de leur choix (SMS ou e-mail) l’alerte « vigilance coupure » du moment et seront ainsi avertis en cas de risque de coupure. Ils recevront aussi des informations sur les éco-gestes les plus efficaces et à quel moment les appliquer.

Pour s’inscrire à l’alerte « vigilance coupure » : https://www.monecowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-coupure

En cas de coupures électriques

Les mesures que nous venons de citer ont pour objet d’éviter de devoir pratiquer des délestages. Ces mesures extrêmes ne devraient pas impacter plus de deux heures les secteurs ciblés et seront effectués dans les périodes de fortes consommations. Les usagers ne seront pas tous impactés et le seront à tour de rôle. Enfin les établissements à risques comme les hôpitaux ne seront pas concernés.

Et si, en dépit des efforts d’économies énergétiques survient une coupure, il faudra s’adapter. Comment fonctionnera un établissement sans chauffage et sans lumière alors que dehors il gèle à pierre fendre ?

A l’heure où nous écrivons le ministère de l’éducation nationale n’a pas répondu à cette question. Aucun texte n’évoque cette hypothèse qui pourtant peut survenir.

Nous pouvons imaginer un fonctionnement en mode dégradé, le fil rouge étant de ne jamais attenter à la santé des élèves.

Les mesures à prendre resteront à l’appréciation des directeurs qui feront habiller plus chaudement les enfants ou à l’extrême décider de fermer leur établissement, mais cette mesure sera évidemment mal appréciée des parents qui devront trouver des solutions de garde en urgence.

Quelques mesures peuvent cependant être envisagées pour anticiper une telle crise.

Il est possible de prévoir la dotation d’appareils de chauffage d’appoint au pétrole ou au gaz qui suppléeront, au moins partiellement, à l’arrêt du chauffage. Il faudra que leur puissance et leur nombre soit adaptée à la taille de la pièce à chauffer. De tels appareils d’une puissance de 2200W peuvent assurer le chauffage d’un volume d’environ 75 m3.

Si le choix se porte sur le regroupement dans une pièce à fort volume comme un gymnase ou un restaurant scolaire, des « canons à chaleur » utilisés sur les chantiers pourront assurer le chauffage d’un tel volume.

Une autre mesure est de regrouper le plus possible les élèves dans les pièces les mieux isolées.

La lumière est aussi nécessaire que le chauffage. Il est possible et simple d’anticiper une coupure d’électricité en équipant l’établissement d’un groupe électrogène. Son dimensionnement sera fonction de la puissance des appareils qu’il devra desservir. A partir d’une puissance de 3 KVA il est possible de trouver des groupes électrogènes équipés de démarreurs sur batterie qui faciliteront la mise en route. L’installation d’un tel équipement sera réalisée par les services techniques de la collectivité ou une entreprise. En aval de ce générateur d’électricité, deux solutions sont possibles.

Une première consistera à déployer un réseau de câbles provisoires (rallonges, prises multiples sécurisées). Elle présente l’avantage de rester totalement indépendante de l’installation électrique de l’établissement et de n’alimenter que les appareils jugés nécessaires.

La seconde consistera à brancher l’alimentation de secours sur le réseau existant mais il faudra absolument déconnecter l’alimentation générale du réseau de distribution public afin d’isoler l’installation de l’établissement. A la fin de la coupure électrique, l’équipement de secours (groupe électrogène, appareils d’appoint) pourront ainsi être disconnectés avant un retour à la normale.

Pour l’éclairage, une solution plus simple et plus économique qui peut être complémentaire à la précédente consistera à distribuer des lampes frontales à LED. Elles permettront de sécuriser les déplacements et la poursuite de certaines activités scolaires.