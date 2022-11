La scolarisation précoce est-elle un facteur de prévention des difficultés ?

Education

En 2013, le Ministère de l’Education Nationale lance un plan pour développer la scolarisation dès deux ans, en donnant priorité aux Zones d’Education Prioritaire dont l’objectif est de favoriser la réussite scolaire des élèves défavorisés. Cependant, les avis semblent encore très partagés pour confirmer les réels bénéfices de cette scolarité précoce.

Par Fauve Sodade, psychologue scolaire

Avec la loi d’orientation de juillet 1989, la scolarisation à l’âge de 2 ans s’est beaucoup développée en France, en raison, notamment, du nombre insuffisant des places disponibles dans les crèches et autres lieux d’accueil destinés aux jeunes enfants.

L’école à 2 ans, sont-ils prêts ?

Rares sont les pédopsychiatres pour défendre la scolarisation précoce. De leur point de vue, elle néglige le développement psychoaffectif des enfants, qui ont besoin, jusqu’à 3 ans, d’un environnement adapté à leurs besoins, en petits groupes et non pas dans un groupe classe d’une vingtaine d’élèves, avec dans le meilleur des cas, une aide en la personne d’un agent territoriale spécialisé.

Ainsi, Bernard Golse, chef du service pédopsychiatrie de l’hôpital Necker à Paris, plaide en ce sens : « Le développement à cet âge-là ne se joue pas en termes d’apprentissage. La plupart des enfants ont besoin d’autre chose que de l’école, qui ne leur laisse pas le temps d’organiser les bases de leur sécurité intérieure et leur fait courir des risques d’inhibition et de passivation. »

Les études du ministère de l’Éducation nationale attestent également que mettre son enfant dès 2 ans à l’école apporte un faible avantage du point de vue des acquisitions scolaires sauf pour les enfants étrangers ou issus de l’immigration. Mais là encore, du point de vue du langage, les tout-petits n’auraient rien à gagner à fréquenter très tôt l’école.

« L’acquisition du langage dépend de la médiation bienveillante et exigeante dont va bénéficier l’enfant… À cet âge, il a besoin d’un rapport quasi individuel avec l’adulte et, de ce point de vue, l’école ne propose pas une solution honorable », explique Alain Bentolila, professeur de linguistique. À cela s’ajoute le fait que les locaux scolaires sont décrits comme peu adaptés aux tout-petits, que les rythmes veille-sommeil n’y sont pas forcément respectés, que la formation des maîtres ne prend quasiment pas en compte les besoins très spécifiques de cette classe d’âge, ce qui renforce la controverse.

Entre 10 et 20% des 2 ans serait accueilli à l’école maternelle

Cette scolarisation précoce s’est développée à partir des années 1960 alors que les mères étaient de plus en plus nombreuses à travailler. Faute d’autres modes de garde, elles ont trouvé avec l’école un mode d’accueil qui de plus est gratuit.

Agnès Florin, professeur de psychologie et spécialiste de la scolarisation des enfants de 2 ans à 3 ans, estime que les pédopsychiatres ont vite fait d’imputer à la seule scolarisation précoce des troubles qui relèvent d’autres variables et constate que « toutes les études disponibles montrent un avantage de la scolarisation avant 3 ans au moins dans le développement du langage. » Mais ces travaux s’attachent surtout à comparer les activités et les acquisitions des enfants plutôt que l’impact sur leur développement psychoaffectif. Seule une étude sur la qualité de l’attachement menée auprès de 173 enfants (Agnès Florin et Solène Macé) montre que les tout-petits se sentent autant sécurisés par l’adulte, qu’ils soient en crèche ou à l’école maternelle.

Certains enseignants qui accueillent dans leur classe des tout-petits de milieux modestes et d’origine étrangère, considèrent qu’il est essentiel de les aider à entrer tôt dans la culture de l’école souvent très éloignée de la leur. Dans leur classe, doudous, tétines, couches sont les bienvenus. Les mamans peuvent rester quelques heures si elles le souhaitent, ou même repartir avec leur enfant si cela est trop difficile, le but étant d’établir une sorte de passerelle entre l’école et la famille.

Repenser l’accueil des très jeunes pour en faire une expérience réellement bénéfique

Certaines études ne permettent pas d’asseoir le bien-fondé de la préscolarisation mais alertent sur la nécessité de penser les conditions d’accueil des tout-petits pour que l’expérience scolaire leur soit profitable. Cette scolarisation nécessite de tenir compte des besoins spécifiques des enfants de moins de 3 ans, de les accueillir avec leurs parents, d’aménager l’espace et le temps pour faciliter leurs essais de communication en les aidant à construire les compétences langagières indispensables à un développement harmonieux.

Des formations communes, associant professeurs des écoles, Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) et parfois des éducateurs de jeunes enfants, sont donc organisées afin de permettre aux personnels de maîtriser les connaissances, compétences et gestes professionnels spécifiques à l’accueil et à la scolarisation des très jeunes enfants. Véritables passerelles vers l’école, ces classes permettent aux enfants d’être accueillis dans une structure préscolaire adaptée à leurs besoins, veillant à respecter leur rythme, sans sur-stimulation cognitive, au sein de locaux adaptés.

La part d’élèves de moins de 3 ans préscolarisés n’a augmenté que d’un point entre 2012 et 2016, passant de 11 % à 12 %, avec de fortes disparités entre territoires. Loin d’atteindre les niveaux de la fin des années 1990, où plus d’un enfant sur trois était scolarisé avant ses 3 ans, cette augmentation a principalement concerné les enfants issus de territoires défavorisés (avec un taux de 21 % en 2016). La France est, avec la Belgique francophone, le seul pays de l’OCDE à scolariser les enfants aussi tôt.

On le voit, l’accueil des enfants de deux à trois ans ne va pas de soi. Il implique une réflexion approfondie et nécessite l’élaboration d’un projet pédagogique et éducatif particulier.