Construction, rénovation énergétique : Olivier Klein vante un budget à la hausse

Auditionné le 8 novembre par la Commission des affaires économiques du Sénat à propos du Projet de loi de finances pour 2023, le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein, défend la hausse des budgets qui concernent son portefeuille. Il assure avoir la volonté d’une action globale sur toute la chaîne du logement. En revanche, il en dit peu sur sa vision de la politique de la ville.

Pour la première fois depuis sa nomination au poste de ministre de la ville et du logement, Olivier Klein a été reçu en audition par la commission des affaires économiques du Sénat, le 8 novembre. Les membres de celle-ci souhaitaient en effet l’entendre sur les budgets de ses portefeuilles tel qu’ils sont prévus dans le projet de loi de finances pour 2023. « Dans une mission cohésion des territoires qui s’accroit globalement de 3,9%, observe Sophie Primas, sénatrice LR des Yvelines et présidente de la commission, les trois programmes dédiés au logement suivent la même progression et celui dédié à la ville croit même de 7,1 % ».

« Budget de transition »

