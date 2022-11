« La province est devenue le nouvel idéal français »

Aménagement du territoire

Un brillant esprit de la région capitale, tout à la fois économiste, philosophe et consultant international, qui proclame « La Revanche de la province ». Le tout sous la bannière de la plus prestigieuse des maisons d’édition parisiennes, ­Gallimard. A sa manière, ­Jérôme ­Batout, ancien pensionnaire de la London School of Economics et du géant de la communication ­Publicis, illustre le renversement de l’histoire, qu’il met en lumière dans son essai. Exit la « ville-monde » parisienne dialoguant davantage avec San ­Francisco et ­Tokyo qu’avec ­Saint-Dizier et Montluçon. « D’abord réveillé par le mouvement des “gilets jaunes”, Paris est mis face à ses trahisons par la crise de Covid. C’est la gueule de bois qui succède à l’ivresse du déracinement, écrit d’une plume alerte ­Jérôme ­Batout. En dix-huit mois, Paris a marqué le coup et compris qu’il doit reprendre pied en province pour “réindustrialiser” et “reconquérir des territoires perdus”. »

Un mouvement qui, pour l’auteur, dépasse largement le boom des images Instagram en ­Touraine ou des fermes de permaculture dans la Drôme. Dans le domaine de la santé, les facs de ­Montpellier, d’Aix-en-­Provence et de Lyon tutoient désormais Paris. Les tournées d’artistes passent toutes par les Zénith construits dans les années 90. Avec ses grandes villes, la province relève la tête, note Jérôme ­Batout. Les métropoles, qui avaient tendance à s’ériger en « petits Paris », font davantage corps avec leur arrière-pays, se réjouit l’auteur. Un climat de réconciliation qui constitue, à ses yeux, une chance unique d’en finir avec la dépression nationale pointée par ­Marcel ­Gauchet dans « Comprendre le malheur français ».

En quoi la mondialisation a-t-elle creusé la fracture entre Paris et la province ?

Elle ne l’a pas creusée, elle l’a créée. Bien sûr, avant la mondialisation, il existait des différences fortes, mais pas de fracture. La mondialisation a été comme une troisième personne dans le couple Paris-province qui existait depuis quatre siècles. Dans le climat de fin de l’histoire et de paix perpétuelle qui était celui des années 90, les grandes entreprises ont commencé à ­produire dans les pays d’Europe de l’Est et d’Asie des biens qu’elles fabriquaient avant en province. Un mouvement qui a entraîné une relégation de la province et de ses usines.

En se spécialisant dans le domaine du luxe au sein de son triangle d’or, de la finance à La Défense, mais aussi des services, Paris a fait le choix ­d’activités qui se sont démultipliées avec la mondia­lisation. Dans le même temps, l’Etat a mis fin au geste gaullien des Trente ­Glorieuses où il donnait des moyens à la province pour se moderniser. Avec la fermeture des Halles, l’agri­culture provinciale n’a plus eu droit de cité dans Paris. Elle a été transférée, tout un symbole, au marché « international » de Rungis. A une époque où l’énergie était bon marché et où l’on ne se posait guère la question de la sobriété, des fruits et légumes sont venus d’autres pays, abîmant le lien entre Paris et la province nourricière.

La France, grande puissance agricole, est devenue de plus en plus importatrice. Le fossé entre Paris et la province s’est traduit, sur le plan politique, par les 49 % de « non » au traité européen de ­Maastricht de 1992. A bien des égards, la fracture sociale, pointée par ­Jacques ­Chirac lors de la présidentielle de 1995, était aussi territoriale.

Quel rôle a joué la décentralisation dans le largage de la province ?

Il n’y a pas eu de grand complot. A l’origine, en 1982, la décentralisation administrative vient consacrer une décentralisation économique. Mais la mondialisation brouille vite les cartes. La décentralisation intervient dans une période mortifère de déclassement de la province. Elle permet néanmoins à des élus d’exprimer tout leur potentiel.

Le nouveau maire de Valenciennes à la fin des années 80, ­Jean-Louis ­Borloo, est de ceux-là. Il se retrouve avec 2 000 hectares de friches industrielles sur les bras et 38 000 emplois en moins. Lui qui est un avocat parisien va, c’est tout le paradoxe de la situation, chercher des fonds non dans la capitale, mais à Bruxelles. Sa commune devient une cité pionnière dans l’industrie des jeux vidéos. Alors que 70 villes européennes sont candidates à l’implantation d’une usine Toyota, que le ministre de l’Industrie ­Christian ­Pierret cherche depuis Paris à pousser le dossier vers sa région d’élection des ­Vosges, c’est ­Valenciennes qui décroche les 4 000 emplois du constructeur japonais.

Où en est la capitale, de son côté ?

Paris, en se coupant de la province qui venait l’innerver, a perdu une partie de son énergie, de sa sève. La ville ne sait plus quelle est son identité. Doit-elle être Dubaï-sur-Seine ou Paris village ? D’un côté, elle est la première ville mondiale de locations pour Airbnb. Sa proposition touristique est très haut de gamme, avec l’installation cet automne de la Art Basel, la plus grande foire d’art contemporain.

Une partie grandissante de Paris vit de clients mondiaux fortunés. C’est le continuum des Champs-Elysées aux mains de LVMH, de la rue du faubourg Saint-Honoré, des grands magasins et de la Samaritaine transformés en établissements de luxe, jusqu’au Marais. Une transformation majeure. Voici vingt ans, le luxe se résumait à quelques isolats, comme l’avenue ­Montaigne et la rue du faubourg Saint-Honoré…

De l’autre côté, il y a, dans certains arrondissements, la tentation du village parisien, d’une ville qui ne devrait plus assumer son statut de capitale et « provincialiser ». A coup sûr, une impasse.

Quels sont les ingrédients de la revanche de la province ?

Le jeune ­Aurélien ­Cotentin, il y a vingt ans, traînait dans les rues de Caen avec un maillot de New York. Devenu le chanteur Orelsan, le voilà qui, désormais, donne des concerts à New York, avec un maillot du Stade Malherbe. Le ­réalisateur américain Wes ­Anderson rend hommage à Angoulême dans son film « The French Dispatch ». « ­Province », ce mot vintage, longtemps vécu comme un stigma imposé par les ­Parisiens, avait presque disparu. Il revient en force.

Le Covid et la guerre en Ukraine entraînent un ralentissement de la mondialisation et créent les conditions d’une harmonie retrouvée entre Paris et la province. Je la souhaite ardemment. Mais elle n’est pas certaine. Emmanuel Macron, natif d’Amiens, sera-t-il le dernier avatar des héros balzaciens qui partent à l’assaut de Paris, jetant leur défroque provinciale à la Seine ? Ou va-t-il se réapproprier sa jeunesse provinciale et comprendre que l’alliance entre Paris et la province est une mission fondamentale du président de la République ? Après le choc des « gilets jaunes » et son tour de France durant le grand débat, il a commencé à comprendre cela. Mais je ne suis pas sûr que cela infuse dans son entourage…

Une chose est sûre : sur le grand cadran des sensibilités, on entre dans un moment provincial qui va bien plus loin que la ruée vers le ­Luberon, le ­Perche ou la ­Sologne. C’est ­Abdellatif ­Kechiche qui tourne à Sète, ­Cédric ­Klapisch, en Bourgogne. Le « provincial way of life » est devenu le nouvel idéal français.