Du bleu dans les rues

[édito] sécurité

Publié le 10/11/2022

« Plus de bleu sur le terrain, ça rassure les gens, ça dissuade les délinquants. » A partir du 15 novembre, l’Assemblée nationale discutera et votera la mise en œuvre de cette promesse de campagne d’Emmanuel Macron dans le cadre du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi). A l’ordre du jour : 15 milliards de budget supplémentaires d’ici à 2027, 8 500 recrutements de policiers et de gendarmes nationaux, et création de 250 casernes de gendarmerie. Des moyens qui pèsent lourd.

Lien de confiance

Sur le terrain, les associations d’élus applaudissent des deux mains. Depuis des années, elles réclament à cor et à cri une présence humaine sur la voie publique qui soit visible et retisse un lien de confiance largement érodé avec la population. Mais si la satisfaction générale prédomine, les mêmes élus locaux émettent des points de vigilance. « Oui aux moyens humains, mais avec quelle stratégie ? » s’interrogent-ils.

Et de réclamer unanimement d’être davantage écoutés et pris en considération dans l’utilisation de ces forces de sécurité. En ligne de mire : le fameux « continuum de sécurité » censé améliorer l’articulation entre les différentes polices, notamment les polices municipales, de plus en plus nombreuses et compétentes.

Partenariat

Véritable mantra de l’exécutif, ce concept de « ­continuum », forgé en 2019, est présenté comme l’alpha et l’oméga des politiques locales de sécurité. Mais pour quels résultats ? Dans son dossier cette semaine, « La Gazette » en dresse un premier bilan nuancé. Certes, la coopération policière a fortement progressé et il n’est plus rare de croiser dans la rue un binôme national et municipal. Mais beaucoup continuent de pointer le flou dans la répartition des missions et la tendance persistante de l’Etat à ignorer l’expression des élus locaux. C’est pourtant à la seule condition d’un partenariat équilibré et respectueux des compétences de chacun que le futur déploiement des forces de l’ordre gagnera en efficacité dans son combat contre la délinquance.