Dark stores : une régulation plus compliquée que prévue

Publié le 09/11/2022 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, France

Nicolas Marques / IP3

La nouvelle réglementation des dark stores se fait attendre. Près de deux mois après l’entente entre élus locaux et gouvernement sur la régulation par le droit de ces supermarchés sans vitrines ni clients, point de publication au Journal officiel. Et si, finalement, la solution retenue posait plus de questions qu’elle n’apporte de réponses ?

