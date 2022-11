Le think tank Terra Nova esquisse les contours d’un nouveau service public local de sécurité

Sécurité

Publié le 09/11/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Pour pallier les défaillances du partenariat local de sécurité, la fondation Terra Nova imagine la constitution d’un service public local de la sécurité, dans une note supervisée par le sociologue Jacques de Maillard.

L’augmentation significative des forces de sécurité de l’Etat et des polices municipales ces dernières années ne suffit pas à apporter aux citoyens les réponses qu’ils attendent. C’est un constat régulièrement dressé par les élus locaux et mis en avant par les auteurs d’une récente note de la fondation Terra Nova intitulée « Les enjeux locaux de sécurité : un partenariat inachevé entre l’Etat et les communes ». Un travail encadré par le sociologue et directeur du centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales, Jacques de Maillard, à partir des réflexions de policiers, gendarmes, magistrats, membres du corps préfectoral ou encore de responsables de la tranquillité publique.

En novembre 2021, la Cour des comptes relevait de son côté que « l’évolution du taux ...

