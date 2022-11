État de la fonction publique : tous les nouveaux chiffres à retenir

Document utile

Emploi, mouvements de main-d’œuvre, rémunérations, retraites, formations, temps et organisation du temps de travail... Le dernier rapport sur l'état annuel de la fonction publique dresse un portrait détaillé de la situation.

Chiffres-clés La fonction publique emploie, 3 794 800 fonctionnaires, 1 196 700 contractuels,

311 600 militaires et 357 000 agents relevant des « autres catégories et statuts » (dont 143 200

enseignants et documentalistes des établissements privés sous contrat).

Publié le 8 novembre, le traditionnel rapport annuel sur l’état de la fonction publique « est destiné à partager le plus largement possible les données et les analyses sur les ressources humaines des trois versants de la fonction publique qui permettent d’alimenter le dialogue social et de nourrir le débat public ».

Dans cette édition 2022 , un dossier analyse la thématique diversité et égalité professionnelle au travers de trois études sur une opération de « testing » à l’entretien d’embauche, les résultats du concours des IRA et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.



Voici une sélection de chiffres à retenir.

L’emploi dans la fonction publique c’est :

5,66 millions agents publics travaillent dans les trois versants de la fonction publique au 31 décembre 2020. L’emploi public représente près d’un emploi (salarié et non salarié) sur cinq en France (hors Mayotte).

FPE : 2,52 millions d’agents (45 % de l’emploi public) : 78 % dans les ministères, et 22 % dans les EPA nationaux.

FPT : 1,93 million d’agents (34 % de l’emploi public) : 72 % dans les régions, départements et communes, et 28 % dans les EPA locaux.

FPH : 1,21 million d’agents (21 % de l’emploi public) : 87 % dans les hôpitaux, 9 % dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées et 4 % dans les autres établissements médico-sociaux.

Tous versants confondus, les effectifs augmentent de 0,9 % entre 2019 et 2020 (+ 1,3 % dans la FPE, – 0,2 % dans la FPT et + 1,9 % dans la FPH).

Le taux d’administration (hors militaires) dans les trois versants de la fonction publique est de 74 agents pour 1 000 habitants (hors Mayotte) : 82 ‰ en Île-de-France, 90 ‰ dans les DOM et 71 ‰ en région.

Parmi les agents de la fonction publique, 37 % relèvent de la catégorie hiérarchique A (dont 2 % de la catégorie A+), 17 % de la catégorie B et 45 % de la catégorie C.

35 % des agents de la fonction publique sont âgés de 50 ans ou plus (contre 30 % pour le secteur privé).

63 % des agents de la fonction publique sont des femmes (contre 46 % dans le secteur privé).

43 % des emplois de catégorie A+ sont occupés par des femmes, 53 % sont occupés par des agents de 50 ans ou plus.

Temps de travail et organisation du travail

Hors enseignants, 21 % des agents de la fonction publique travaillent à temps partiel (27 % des femmes contre 10 % des hommes).

Hors enseignants, un agent de la fonction publique à temps complet travaille en moyenne 1 612 heures en 2021 (1 661 heures dans la FPE, 1 605 dans la FPH, 1 579 dans la FPT).

Il a pris 34,7 jours de congés (40,8 jours dans la FPE, 32,3 dans la FPT et 30,6 dans la FPH).

35 % des agents public (hors enseignants) ont travaillé le samedi, 28 % le dimanche, 29 % le soir et 13 % la nuit, au moins une fois au cours des quatre dernières semaines. C’est dans la FPH que ces organisations du travail sont le plus répandues.

20 % des agents de la fonction publique ont télétravaillé au moins un jour dans la semaine (contre 22 % pour les salariés du privé)

Rémunérations en équivalent temps plein

Salaire net mensuel moyen en 2020 : 2 378 euros dans la fonction publique (2 639 euros dans la FPE, 2 019 euros dans la FPT et 2 464 euros dans la FPH).

Écart de rémunération entre les femmes et les hommes : – 11,8 % dans l’ensemble de la fonction publique.

10 % des postes de la fonction publique sont rémunérés moins de 1 482 euros et 10 % plus de 3 446 euros.

Salaire net mensuel moyen en 2020 : 3 012 euros pour un fonctionnaire de catégorie A, 2 514 euros pour un fonctionnaire de catégorie B, 1 910 euros pour un fonctionnaire de catégorie C et 1 882 euros pour un agent contractuel.

Retraites des fonctionnaires

Nouveaux retraités en 2021 : 46 300 fonctionnaires civils pour la FPE (hors La Poste et Orange),

46 300 fonctionnaires pour la FPT, 22 400 fonctionnaires pour la FPH et 12 400 militaires.

Âge moyen des fonctionnaires nouveaux pensionnés en 2021 : 62,1 ans dans la FPE (hors La Poste et Orange), 62,0 ans dans la FPT et 60,6 ans dans la FPH ; 46,0 ans pour les militaires.

Augmentation de l’âge moyen de départ à la retraite des fonctionnaires depuis 2015 : + 11 mois dans la FPE (hors La Poste et Orange), + 8 mois dans la FPT et + 15 mois dans la FPH ; + 10 mois pour les militaires

