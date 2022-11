Un chantier portuaire gigantesque qui menace l’environnement

Développement économique

L’extension du port de commerce de Port-la-Nouvelle (Aude), à l’entrée d’une lagune fragile, suscite l’inquiétude des autorités environnementales.

Sur le site du port de commerce de Port-la-Nouvelle se dressent des milliers d’énormes blocs de bétons brise-lames. Eléments-clé d’un projet colossal qui vise à plus que tripler la taille de l’infrastructure (de 60 à 210 hectares) et quasiment doubler sa hauteur d’eau pour accueillir des navires de 225 mètres de long et d’un tirant d’eau de 14,5 mètres à partir de 2026.

Une digue de 2,5 kilomètres et une autre de 600 mètres

En plus des enrochements, les blocs de béton servent à l’aménagement d’une digue de 2,5 kilomètres qui protègera un nouveau bassin, au nord, et à l’allongement de 600 mètres de la digue située au sud. En parallèle sont créés progressivement des quais et terre-plein, soit cent hectares de zone d’activité, complétée par un site logistique de 70 hectares.

A ce chantier titanesque, lancé en 2019, s’ajoutent d’autres projets : deux fermes pilotes composées chacune de trois éoliennes en mer flottantes d’une capacité unitaire de dix mégawatts, installées au large d’ici à 2024, à la suite d’un appel d’offres de l’Ademe. Et une usine d’hydrogène vert produit à partir d’énergies renouvelables, prévue dans deux ans.

La région Occitanie, principal investisseur

Propriétaire du port, la région Occitanie est le principal investisseur, à hauteur de 70 % pour la première phase de travaux (234 millions d’euros), le coût de la suite des opérations étant estimé à 350 millions d’euros. En revanche, elle ne détient que 34 % du capital de la société d’économie mixte à opération unique (semop), concessionnaire du port, qui assure depuis mai 2021 le pilotage des aménagements et l’exploitation du site. La majorité est aux mains du groupement d’entreprises Nou Vela (Deme, Euroports, Epico…) et le reste (15 %) à la Banque des territoires.

Les associations environnementales opposées au projet s’interrogent sur son intérêt économique. Alors que le port actuel a une activité modeste (1,5 million d’euros en 2021), dont 70 % de pétrole importé, la semop vise un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros en 2030, en misant sur les vracs liquides (hydrocarbures et autres), secs (céréales, engrais, tourteaux) et conventionnels (marchandises en containers). Dans un contexte d’autant moins favorable qu’à 200 kilomètres de là prospère un géant européen, le port de Barcelone qui a inclus l’Occitanie dans son hinterland, sans compter les ports de Sète et Marseille.

« On s’inquiète des conséquences sur la lagune, essentielle pour la reproduction des poissons marins qui vont aussi devoir traverser un gigantesque port. » Simon Popy, président de France nature environnement Languedoc-Roussillon

De multiples impacts sur le milieu naturel

Mais c’est avant tout l’impact écologique de l’extension portuaire qui est pointé du doigt. Les autorités environnementales se montrent préoccupées au sujet du dragage de 10,5 millions de m3 de sédiments destiné à creuser le nouveau bassin et le chenal, et plus encore pour l’écosystème de l’étang de Bages-Sigean dont les échanges avec la mer se font par le grau de Port-la-Nouvelle. Dès 2017, l’Ifremer a souligné que l’allongement du chenal portuaire est susceptible « d’augmenter le caractère confiné de la lagune de Bages-Sigean ».

Dans le droit fil de l’avis négatif du conseil national de protection de la nature (lire ci-dessous), la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) a recommandé en juin dernier la suspension ou l’adaptation des travaux plusieurs mois par an « pour éviter un impact très pénalisant sur [l’anguille d’Europe] classée « en danger critique d’extinction » », notamment sur ses civelles (alevins). Une priorité, selon Simon Popy, président de France nature environnement Languedoc-Roussillon : « On s’inquiète des conséquences sur la lagune, essentielle pour la reproduction des poissons marins, qui vont aussi devoir traverser un gigantesque port. » Autre enjeu majeur : « le risque d’aggravation du recul du trait de côte », a alerté la MRAe en 2018.