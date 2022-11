Déserts médicaux : les devoirs des médecins au cœur des négociations avec la sécu

Santé

Publié le 09/11/2022 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la une, A la Une santé social, Actu expert santé social, France

C'est le début des négociations conventionnelles entre l'Assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux. S'ils veulent que le tarif des consultations augmente, les praticiens devront prouver leur volonté de lutter contre les déserts médicaux.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Ce 9 novembre marquait le début des négociations conventionnelles entre la branche maladie de la Sécurité sociale et les syndicats des médecins libéraux. D’ici à février 2023, les parties prenantes doivent s’accorder sur la tarification des actes des praticiens et leurs contreparties. Au premier rang de celles-ci : l’accès aux soins et la lutte contre les déserts médicaux. Actuellement, 6 millions de Français n’ont pas de médecin traitant, dont 600 000 patients en affection de longue durée (longue maladie de type cancer, diabète, insuffisance rénale…).

La situation n’est pas nouvelle mais le gouvernement d’Elisabeth Borne en a fait une priorité avec la nomination, pour la première fois, d’une ministre déléguée chargée de l’Organisation ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite