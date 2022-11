Le parcours du combattant des jeunes maires

Chronique

Publié le 17/11/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : France

Dans leur ouvrage, "Jeunes et déjà maires", deux sociologues retracent le parcours d'édiles de la nouvelle génération. De la campagne des municipales jusqu'à leurs premiers faits d'armes d'élus, leur parcours est loin du chemin tout tracé.

Il n’y a pas d’âge pour porter l’écharpe tricolore. A travers une enquête statistique et qualitative, Isabelle Lacroix et Laurent Lardeux dessinent le portrait des jeunes et déjà maires. Mêlant graphiques, témoignages ou encore d’études, les deux sociologues spécialistes du monde de l’engagement politique racontent le combat d’une nouvelle génération d’édiles.

En pleine crise de vocation, marquée par « la diminution des volontaires à un mandat municipal » et « l’accroissement des démissions des maires », le livre retrace les parcours biographiques de jeunes élus âgés de 18 à 35 ans. Ici, la couleur politique importe peu aux auteurs, ils décrivent le long chemin vers la mairie, allant de la socialisation politique acquise au cours de ...

