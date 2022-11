La prévention, maillon faible du bien-être au travail

Baromètre La Gazette - MNT

Publié le 10/11/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Les agents territoriaux interrogés à l’occasion du baromètre 2022 du bien-être au travail déplorent l’insuffisance des démarches de prévention menées au sein de leur collectivité.

Impact sur le sommeil, les rythmes de vie, l’alimentation et la santé en général… Les conséquences néfastes du travail se sont encore renforcées, témoignent les agents sondés dans le cadre de notre baromètre 2022 du bien-être au travail.

Peu de prévention

Face à cette problématique aigüe, plus de la moitié des répondants observent pourtant que leur collectivité ne propose aucune action de prévention ou de bien-être au travail. « Les grandes collectivités disposent d’un service de prévention autonome, contrairement aux plus petites qui s’appuient sur les services des centres de gestion. Pour les agents de ces petites collectivités, l’offre est sans doute moins visible. Mais il faut aussi noter qu’un service autonome de prévention se traduit par un meilleur suivi des agents », constate Alain Porteils, dirigeant territorial, auteur du livre Comprendre les impacts du management au quotidien Études de cas pour améliorer ses pratiques et ses comportements (Éditions Territorial).

Faible participation

D’ailleurs, le taux de participation à ces actions de prévention, quand elles existent, est faible puisqu’il concerne à peine plus de la moitié des agents interrogés. Et seuls 49 % estiment que les actions de prévention mises en place correspondent à leurs besoins.

Avez-vous suivi une ou des actions de prévention et/ou de bien-être au travail ?

Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

Selon vous, les actions de prévention et/ou de bien-être au travail sont-elles adaptées à vos besoins ?

Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

Il est à noter que les actions de prévention visant à limiter les RPS (risques psychosociaux) et les TMS (troubles musculo-squelettiques) sont jugées prioritaires pour respectivement 43% et 29% (en progression de 8 points) des répondants.

« Or ce sont justement ces risques qui génèrent la grande partie des absences imputables au service et des maladies professionnelles dans la fonction publique territoriale », note Fanny Corre, responsable du pôle prévention et santé au travail du centre de gestion du Finistère (426 collectivités, soit plus de 13 000 agents).

Parmi les actions de prévention suivantes, lesquelles vous semblent prioritaires ?

Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

Enjeu de santé

« La prévention des RPS et TMS représentent un enjeu central en santé au travail voire en santé publique, en témoigne la lourdeur de leurs conséquences à titre individuel (en termes de souffrance, de réduction d’aptitude au travail et de risque de rupture de la vie professionnelle douleurs, gênes fonctionnelles, etc.), mais aussi sur le fonctionnement de l’activité (absentéisme, turnover) », commente Fanny Corre.

Peu d’incitation à l’activité physique

En revanche, les actions de bien-être au travail, comme l’activité physique (13 % des répondants), la nutrition (2%) ou la lutte contre la consommation de substances psychoactives) sont moins plébiscitées. Par exemple, 72 % des agents interrogés affirment qu’aucune mesure incitative à la pratique d’une activité physique ou sportive ne leur est proposée.

Votre collectivité a-t-elle mis en place des mesures incitatives à la pratique d’une activité physique ou sportive ?

Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

« Pourtant, la crise sanitaire a mis au jour l’importance de développer une approche décloisonnée entre la santé au travail et la santé publique. Ce rapprochement, qui n’implique pas de nier les spécificités des différentes approches, permet une prise en compte plus cohérente de la santé de chacun en promouvant les activités physiques et sportives y compris en milieu professionnel », poursuit Fanny Corre.