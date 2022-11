Les cirques et spectacles itinérants (1) : pouvoirs de police du maire

[Fiches pratiques de la police territoriale] Législation-Réglementation-Jurisprudence

Publié le 16/11/2022 • Par Yanneck Bourgoin • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

La loi n° 2021- 1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes prévoit la fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales avec des dispositions progressives pour accompagner les professions du cirque. Cette fiche précise les pouvoirs de police du maire au regard du droit en vigueur concernant les spectacles itinérants avec des animaux vivants qui est une activité réglementée toujours en vigueur.

Cadre juridique actuel

Code général des collectivités territoriales (CGCT), article L.2212-2 (loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014) – extrait

« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : […] 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; […] 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »

Mise en perspective

Le cirque et les spectacles itinérants fascinent de nombreux spectateurs notamment en raison de la possibilité de voir évoluer des animaux exotiques et sauvages.

L’article L.2212-2 du CGCT fixe les pouvoirs de police générale du maire dans sa commune avec notamment le maintien du bon ordre lors de manifestations publiques et la prévention pour la sécurité de la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

Circulaire du 7 avril 2017 relative aux médiations concernant les installations de cirques avec animaux et fêtes foraines (NOR INTA1710483J)

« Mon attention est régulièrement appelée par les professions circassiennes et foraines, et les organisations qui les représentent, sur les difficultés qu’elles rencontrent de plus en plus fréquemment dans l’exercice de leur profession, du fait notamment de l’interdiction par certaines municipalités de leur implantation ou de leur éloignement du centre des villes.

Dès lors que sont respectées les règles de sécurité afférentes à ces manifestations qu’elles concernent principalement celles relatives aux établissements recevant du public, à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines, à la détention d’animaux au sein des cirques ou encore à toutes mesures d’ordre public – ces commerçants, artisans ou entrepreneurs doivent pouvoir exercer leurs professions qui constituent des secteurs d’activité dont l’impact économique et social ne saurait être négligé.

En cas de difficultés ou de litige, survenant notamment à l’occasion de ces installations, il vous revient, ainsi qu’aux sous-préfets d’arrondissement sous votre autorité, d’être attentif aux sollicitations que peuvent vous adresser les organisations professionnelles représentatives et, sans remettre en cause les compétences de l’autorité municipale, de favoriser le dialogue et la concertation préalables entre les professionnels et les municipalités concernées.

Je vous remercie de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de ces instructions ainsi que le préfet en charge de la mission interministérielle sur les professions foraines et circassiennes qui pourra, dans le respect de vos compétences, vous alerter sur toute difficulté dont il aurait connaissance. »

Réponse ministérielle sur les conditions d’exercice de l’activité

Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13 août 2020, p. 3596

« Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit la détention en captivité d’animaux au sein des établissements de présentation au public itinérants, tels que les cirques.

Cette détention est toutefois précisément réglementée, notamment par l’arrêté du ministre en charge de l’écologie du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants.

Ce texte impose des prescriptions en termes de confort et d’espace de vie des différentes espèces d’animaux qui participent à l’activité de spectacles de cirque, et définit également des précautions en matière de sécurité du personnel et du public fréquentant ces établissements.

Le responsable de l’entretien des animaux doit par ailleurs être titulaire d’un certificat de capacité pour la présentation au public des espèces non domestiques exposées en spectacle.

Enfin, l’établissement doit disposer d’une autorisation préfectorale d’ouverture pour pouvoir exercer cette activité. »

Réponse ministérielle sur les circonstances justifiant un arrêté d’interdiction par le maire

Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13 août 2020, p. 3596

« En cas de troubles à l’ordre public, le maire peut interdire l’installation d’un cirque avec animaux sur le territoire de sa commune sur le fondement de son pouvoir de police administrative générale qu’il tire de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Son intervention doit être justifiée par des circonstances locales particulières et strictement proportionnée au risque d’atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique.

À titre d’illustration, la jurisprudence administrative considère qu’une interdiction générale et absolue excède les nécessités de l’ordre public (tribunal administratif de Bordeaux, 27 décembre 2017, n° 1705398). Le juge administratif a également estimé qu’une telle décision ne saurait être fondée sur la circonstance que les cirques ne pourraient offrir à ces animaux un espace et des conditions de détention adaptés à leurs exigences biologiques ; ou sur le fait que la mise en spectacle de ces animaux porterait une atteinte aux valeurs de respect de la nature et de l’environnement protégés par la Constitution, motifs qui ne relèvent pas de la garantie de l’ordre public dont le maire a la charge (tribunal administratif de Toulon, 27 février 2020, n° 1802097). »

Réponse ministérielle sur la liberté d’exercice des professions circassiennes

Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13 août 2020, p. 3596

« La circulaire du 7 avril 2017 du ministère de l’Intérieur relative aux médiations concernant les installations de cirques avec animaux et fêtes foraines (NOR : INTA1710483J) rappelle ainsi que les professions circassiennes doivent pouvoir exercer leurs professions dès lors que sont respectées les règles de sécurité afférentes aux installations de cirques avec animaux et qu’il n’existe aucun risque de trouble à l’ordre public. »

Mise en œuvre de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

La question de la condition est devenue une préoccupation majeure dans notre société. Deux tiers des Français sont favorables à l’amélioration de la condition animale. De même, 84 % des Français sont favorables à l’obligation de stérilisation des chats errants avec une participation financière des municipalités et 73 % sont favorables à ce que les pouvoirs publics accompagnent les professionnels du cirque vers des spectacles sans animaux sauvages.

La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (NOR : AGRX2035381L) prévoit la fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales de manière progressive.

Depuis la parution de cette loi : interdiction immédiate de présentation d’animaux sauvages dans les discothèques (code de l’environnement, art. L.413-13).

À compter du 1er décembre 2023 :

– interdiction d’acquisition et de reproduction d’animaux sauvages en établissements itinérants (code de l’environnement, article L.413-10) ; – interdiction des spectacles itinérants d’ours et de loups (code de l’environnement, article L.413-14) ; – interdiction de présentation d’animaux d’espèces sauvages lors d’émission télévisées (code de l’environnement, art. L.413-13).

À compter du 1er décembre 2026

Concernant la détention de cétacés : – interdiction des spectacles de dauphins et d’orques ; – interdiction de la détention en captivité de cétacés et de leur reproduction, sauf dans le cadre de programmes de recherches scientifiques autorisés par le ministère de la Transition écologique ou dans des refuges pour animaux sauvages captifs.

(Code de l’environnement, art. L.413-12.)

À compter du 1er décembre 2028

Interdiction de la détention et des spectacles d’animaux sauvages dans les établissements itinérants.

Définition des établissements itinérants Les établissements présentant des animaux sauvages lors de spectacles, notamment les cirques ou les artistes indépendants, constituent des établissements mobiles de présentation au public d’animaux sauvages. Ils sont soumis : à une autorisation d’ouverture pour les établissements de première catégorie. Cette catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou des inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes (code de l’environnement, art. R.413-14) ;

à l’obtention pour le responsable de l’entretien des animaux, d’un certificat de capacité délivré par le préfet. Ce dernier vérifie les diplômes ou les conditions d’expérience professionnelle permettant d’apprécier la compétence du candidat pour assurer l’entretien des animaux ainsi que l’aménagement et le fonctionnement de l’établissement qui les accueille (code de l’environnement, art. R.423-4 et R.413-5).