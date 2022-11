Les enjeux des fonds européens et de leur nouvelle programmation 2021-2027

[Fiche finance] Finance

Faut-il y croire plus que jamais, moins qu’avant, ou pas du tout ? La Commission européenne a adopté le 2 juin 2022 le contrat de partenariat avec la France qui ventile un total de 18,4 milliards d'euros entre l'État et les régions sur une programmation de sept ans.

Les fonds européens, qu’est-ce que c’est ?

On distingue les cinq fonds européens régionaux qui tiennent de la politique de cohésion de l’Union européenne et sont régis par l’accord de partenariat du 2 juin 2022 du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) qui fonde le second pilier de la politique agricole commune (PAC). Le Fonds européen de développement régional (FEDER) appuie le développement économique des régions, le Fonds social européen+ (FSE+) traite de l’emploi et de l’insertion, le Fonds de cohésion (FC) vient en aide aux régions européennes les moins développées, le nouveau Fonds pour la transition juste (FTJ) soutient les régions présentant de forts défis de transition écologique tandis que le Fonds européen pour les ...