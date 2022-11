La réglementation des aires de jeux

Fiche pratique Sport - Loisirs - Culture

De nombreuses collectivités locales et établissements publics sont gestionnaires d'aires de jeux. À ce titre, la réglementation en matière de pose et d'entretien relève de la responsabilité de la collectivité, donc du maire mais aussi de celle des services qui doivent en respecter les exigences de sécurité. Une bonne occasion pour rappeler le cadre de la réglementation dans le domaine, les services techniques pouvant être mis en cause en cas de défauts.

Sécurité publique