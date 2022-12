Les matériaux biosourcés pour améliorer le confort d’été

Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 26 novembre au 2 décembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports... ...

Autour de la gare d’Annemasse, en Haute-Savoie, une zone d’aménagement concerté se transforme en écoquartier. Logements, bureaux, commerces et espaces verts prennent vie sur d’anciennes friches dans une démarche de construction durable et de quartier à ...

Notre sélection de textes officiels, jurisprudence et réponses ministérielles intéressant les cadres de la filière technique, publiées par le Club Techni.Cités et sur Lagazette.fr entre le 25 novembre et le 1er décembre 2022 ...